Esto es lo que sabemos sobre las variantes lambda y delta plus hasta el momento

Asimismo, ha surgido un sublinaje de la variante delta, conocido ahora como la variante delta plus, que ya fue declarado como "preocupante" por las autoridades de India, que informaron que puede adherirse con más facilidad a las células del pulmón. Estados Unidos todavía no han catalogado a delta plus como una "variante preocupante" y algunos expertos consideraron que la decisión India fue prematura.