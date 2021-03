Para padres vacunados con niños pequeños la angustia por el coronavirus no termina

“No sé cómo lograr un balance entre aprovechar los beneficios de la vacunación y proteger a mi familia. Sostener este aislamiento durante casi un año más es inviable, pero no podemos evitar pensar que nuestros hijos siguen sin protección al coronavirus”, dice Rodriguez quien todavía no se siente cómodo con la idea de que una persona vacunada visite su casa sin usar máscara, algo que estaría permitido por los nuevos lineamientos de los CDC, siempre y cuando no haya alguien de alto riesgo en el hogar.