Spray de aromaterapia vendido en Walmart mató a dos personas: ¿cómo pudo ocurrir?

Pero no mejoró con el tratamiento y el reporte del forense reveló algo inesperado: la bacteria Burkholderia pseudomallei estaba presente en sus pulmones, hígados, bazo y cerebro, se lee en un artículo publicado recientemente en el New England Journal of Medicine ( NEJM por sus siglas en inglés) que ofrece un recuento del brote y la labor detectivesca de los CDC para descifrarlo.