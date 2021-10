Bacteria mortal es hallada en un spray de aromaterapia vendido en Walmart

Se trata del producto con el etiquetado en inglés "Better Homes and Gardens Essential. Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones” (Esencia para mejores hogares y jardines. Aromaterapia para habitación con infusión de aceite con piedras preciosas) en presentaciones de lavanda, manzanilla, limón, lima y eucalipto, sándalo y vainilla.