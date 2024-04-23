El Servicio Meteorológico Nacional agrega un nuevo color para identificar el calor extremo

Video Estos son los riesgos de trabajar en condiciones de calor extremo: un doctor explica cómo protegerte

Las altas temperaturas en el planeta han provocado que las autoridades añadan un nuevo color a la escala para medir el riesgo de calor y no será el clásico rojo que siempre se usa como alerta. El púrpura será el nuevo color alertar a los estadounidenses de las condiciones más peligrosas que pueden darse este verano.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) presentaron este lunes un nuevo sistema en línea que mide los riesgos de altos niveles de calor y los combina con factores de riesgo meteorológicos y médicos con una previsión a siete días.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades incorporaron el magenta o púrpura a la gama de colores para identificar el clima caluroso. Imagen Matt Rourke/AP



El púrpura es la peor y más mortal de las cinco categorías de amenaza de calor que está golpeando a todo el mundo. Las agencias están llamando a esta una temporada “rara y/o de larga duración de calor extremo con poco o ningún alivio durante la noche”.

“Por primera vez podremos saber hasta qué punto es demasiado calor para la salud, y no solo para el día de hoy, sino para las próximas semanas”, declaró el doctor Ari Bernstein, director del Centro Nacional de Salud Ambiental, en una rueda de prensa conjunta.

¿Cómo funciona la nueva medición ‘HeatRisk’?

La nueva herramienta en línea de los CDC y el servicio meteorológico busca que las personas puedan entender más fácilmente cómo los afectan las condiciones climáticas de un lugar en específico y qué medidas pueden tomar para prevenir daños a su salud.

La escala de riesgo se mide con cinco colores: verde pálido, amarillo, naranja, rojo y púrpura.

Por ejemplo, las personas que se encuentren en un lugar donde la herramienta indique el verde pálido, significa que la zona supone poco o ningún riesgo a la salud.

El amarillo es un riesgo menor, sobre todo para los muy jóvenes, los ancianos, los enfermos y las embarazadas.

Mientras que el naranja es un riesgo moderado, que afecta sobre todo a las personas sensibles al calor, especialmente las que carecen de refrigeración, como las personas sin hogar y que viven en las calles.

El color rojo indica un riesgo mayor. Mientras el color púrpura es un escalón superior al rojo, considerado un riesgo mayor, que perjudica a cualquiera que no disponga de refrigeración e hidratación adecuadas y tiene repercusiones que afectan en el sistema sanitario y en algunas industrias.

Tanto el servicio meteorológico como los CDC pondrán versiones de la herramienta en sus sitios web. Para consultar el riesgo de calor en su zona solo debe introducir el código postal del área.

El sitio web arrojará toda la información recopilada para ese día y los próximos siete. Además, brindará más información sobre los riesgos para la salud, la calidad del aire, y previsiones del clima. Ambas versiones incluyen el riesgo de calor para los próximos siete días y existe una edición en español. El sitio de los CDC es https://www.cdc.gov/heatrisk y la versión del servicio meteorológico es https://www.wpc.ncep.noaa.gov/heatrisk/.

¿Por qué es importante conocer el riesgo de calor en tu zona?

“El calor es una amenaza para nuestra salud”, afirmó la doctora Mandy Cohen, directora de los CDC. Dijo que el año pasado más de 120,000 personas fueron llevadas a urgencias en EEUU a causa del calor. El año pasado fue uno de los más mortíferos en décadas a causa del calor, según los registros del gobierno.

Los responsables sanitarios Cohen y Bernstein afirmaron que, aunque el calor empeore con el cambio climático, la sociedad puede intentar reducir las muertes mediante mejores advertencias y una mejor planificación.



Los médicos deben hablar con la gente antes de que empiece el verano sobre lo que las personas vulnerables deben hacer antes de las olas de calor, dijeron. Por ejemplo, algunos medicamentos para el corazón interactúan con el calor al aire libre y la gente no debe dejar de tomar sus medicamentos, pero podrían tomar otras precauciones, al igual que los adolescentes con asma, dijo Bernstein, pediatra de formación.

Esas precauciones serán necesarias pronto, dijo Graham.

El pronóstico estacional del Servicio Meteorológico para mayo y junio muestra probables temperaturas por encima de la media en gran parte de EEUU, dijo Graham. “Así que a medida que se acerque el verano, va a hacer tanto calor como siempre e incluso más si superamos la media”.

“Las olas de calor son cada vez más calurosas, más largas, más frecuentes y se siente menos alivio por la noche”, dijo Graham, citando numerosos estudios realizados en la última década. “Así que cada vez es más grave”.

