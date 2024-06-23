¿Cómo el calor puede causar la muerte? Confunde tu cerebro, 'apaga' tus órganos y le exige más al corazón

Video ¿Trabajas al aire libre? Estos son tus derechos y las medidas de seguridad para protegerte del calor

En medio del calor abrasador en Estados Unidos, México y otras partes del mundo a causa del cambio climático provocado por el hombre, varios médicos, fisiólogos y otros expertos explicaron a la agencia AP qué le ocurre al cuerpo humano con las temperaturas tan elevadas.

Es importante que sepas que cuando las temperaturas y la humedad se disparan en el medio ambiente, lo que ocurre en el interior del cuerpo humano puede convertirse en una batalla a vida o muerte que se decide por unos pocos grados.

PUBLICIDAD

Esa temperatura letal es varios grados más bajo de lo que pensaban los expertos, dicen los investigadores. Te contamos qué le pasa a tu cuerpo durante las temperaturas extremas y por qué puede ser mortal.

Vigila tu temperatura corporal

La temperatura corporal en reposo suele rondar los 98.6 grados Fahrenheit.

Según Ollie Jay, catedrático de calor y salud de la Universidad de Sídney, Australia, donde dirige el laboratorio de termoergonomía, solo se necesitan 7ºF para que se produzca una catástrofe en forma de insolación.

El doctor Neil Gandhi, director de medicina de urgencias del Hospital Metodista de Houston, afirma que, durante las olas de calor, cualquier persona que acude con fiebre igual o superior a 102ºF y sin una fuente clara de infección es sometida a un examen para detectar un posible agotamiento por calor o un golpe de calor más grave.

"En algunos episodios de calor, la temperatura corporal suele superar los 104 o 105 grados Fahrenheit", explica Gandhi. Uno o tres grados más y el paciente corre un alto riesgo de muerte, añadió.

¿Por qué el calor puede ser mortal?

Según Jay, el calor mata de tres formas principalmente.

El primer sospechoso suele ser el golpe de calor: aumentos críticos de la temperatura corporal que provocan el fallo de los órganos.

Cuando la temperatura corporal interna sube demasiado, el cuerpo redirige el flujo sanguíneo hacia la piel para enfriarse, explica Jay. Pero eso desvía la sangre y el oxígeno del estómago y los intestinos, y puede permitir que toxinas normalmente confinadas en la zona intestinal se filtren a la circulación.

PUBLICIDAD

"Esto desencadena una cascada de efectos", explica Jay. "Coágulos por todo el cuerpo, fallo de múltiples órganos y, en última instancia, la muerte".

Sin embargo, el mayor riesgo en el calor es la tensión en el corazón, especialmente para las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, dijo Jay. Esto se debe a que, de nuevo, la sangre se dirige a la piel para ayudar a eliminar el calor interno, lo que provoca un descenso de la tensión arterial. El corazón responde intentando bombear más sangre para evitar que te desmayes.

"Le estás pidiendo al corazón que haga mucho más trabajo del que normalmente tiene que hacer", dice Jay. Para alguien con problemas de corazón, "es como correr hacia un autobús con los (isquiotibiales) lastimados. Algo va a fallar".

La tercera causa por la que es mortal el calor es por la deshidratación, que suele ser más peligrosa de lo que se piensa. A medida que la gente suda, pierde líquidos hasta un punto que puede someter a los riñones a un grave esfuerzo, explica Jay.

Muchas personas pueden no darse cuenta de su peligro, dijo Gandhi de Houston. La deshidratación puede evolucionar hacia el shock, provocando el cierre de los órganos por falta de sangre, oxígeno y nutrientes, lo que lleva a convulsiones y la muerte, dijo el Dr. Renee Salas, profesor de salud pública de la Universidad de Harvard y médico de urgencias en el Hospital General de Massachusetts.

"La deshidratación puede ser muy peligrosa e incluso mortal para todo el mundo si se agrava lo suficiente, pero es especialmente peligrosa para quienes están enfermos y toman determinados medicamentos", afirma Salas.

PUBLICIDAD

La deshidratación también reduce el flujo sanguíneo y magnifica los problemas cardíacos, dijo Jay.

El calor ataca al cerebro y lo confunde

El calor también afecta al cerebro. Según varios médicos puede provocar confusión o problemas para pensar.

"Uno de los primeros síntomas de que el calor está causando problemas es la confusión", afirma Kris Ebi, profesor de salud pública y clima de la Universidad de Washington.

Este es un síntoma de poca ayuda porque es poco probable que la persona que sufre de calor se percate de esta forma, dijo. Y se convierte en un problema mayor a medida que la gente envejece y comienza a olvidar cosas con más frecuencia.

Una de las definiciones clásicas del golpe de calor es una temperatura corporal de 104 Fahrenheit "unida a una disfunción cognitiva", dijo el profesor de fisiología de la Universidad Estatal de Pensilvania W. Larry Kenney.

La humedad también afecta tu cuerpo

Algunos científicos utilizan una complicada medida de la temperatura exterior que toma en consideración la humedad, la radiación solar y el viento. En el pasado se creía que a partir de 95 ºF el cuerpo empezaba a tener problemas, explica Kenney, quien ha realizado casi 600 pruebas con voluntarios.

Sus pruebas demuestran que el punto de peligro medido en esa medida de la temperatura exterior está más cerca de los 87 ºF. Es una cifra que ha empezado a aparecer en Medio Oriente, afirma.

Y eso solo para los jóvenes sanos. Para las personas mayores, el punto de peligro se ubica en 82 ºF, dijo.

"Las olas de calor húmedo matan a mucha más gente que las olas de calor seco", afirma Kenney.

PUBLICIDAD

Cuando Kenney puso a prueba a jóvenes y ancianos con calor seco, los voluntarios jóvenes podían reaccionar hasta los 125.6 ºF, mientras que los ancianos tenían que parar a los 109.4 ºF. Con una humedad alta o moderada, las personas no podían funcionar a temperaturas tan altas, dijo.

"La humedad influye en la capacidad de evaporación del sudor", explicó Jay.

Enfriar a los pacientes con golpe de calor es esencial para salvar vidas

Un golpe de calor es considerado una emergencia y cuando se presenta los trabajadores médicos intentan enfriar a una víctima en 30 minutos, dijo Salas.

La mejor manera es la inmersión en agua fría. Básicamente, "se les deja caer en un cubo de agua", dijo Salas. Pero no siempre los hay. Así que los servicios de urgencias administran a los pacientes líquidos fríos por vía intravenosa, los rocían con nebulizadores, les ponen bolsas de hielo en las axilas y las ingles y los colocan en una colchoneta refrigerante con agua fría corriendo por su interior.

A veces no funciona.

"Lo llamamos el asesino silencioso porque no es un suceso visualmente dramático", explica Jay. "Es traicionero. Está oculto".

Mira también: