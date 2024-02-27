¿Por qué hace un calor tan inusual en febrero en buena parte de Estados Unidos?

Video Los osos polares en riesgo de morir de hambre: ¿cómo los amenaza el cambio climático?

Mientras una poderosa tormenta invernal dejaba buena cantidad de nieve en zonas del oeste de EEUU este lunes, en gran parte del centro del país hacía un calor inusual para esta época del año.

En Wisconsin, la gente estaba jugando al golf y en Iowa paseaban a sus perros tranquilamente, entre arbustos que ya empiezan a florecer. Además, en varios estados, los fuertes vientos han aumentado el riesgo de incendios forestales: en febrero.

PUBLICIDAD

¿Se adelantan las estaciones? ¿Qué está pasando? Estos tres fenómenos explican el extraño comportamiento del clima en buena parte de Estados Unidos.

1. La corriente de chorro

La corriente de chorro es una banda de fuertes vientos que mantiene el aire caliente, que sopla desde el sur, atrapado debajo del aire frío que desciende del norte.

La corriente de chorro cambia constantemente. Recientemente, ha estado más al norte, lo suficiente como para hacer que el aire cálido sople más de lo normal sobre el Medio Oeste superor del país, habitualmente gélido en esta época del año.

"Su orientación en este momento no es muy propia de la del invierno", dijo Andrew Orrison, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

2. El calentamiento global

En toda la ciencia meteorológica es prácticamente imposible atribuir directamente cualquier fenómeno individual a una causa específica. Un ejemplo de ello es cómo afecta el calentamiento global a la posición de la corriente de chorro.

Pero el cambio climático, causado por la actividad humana que libera gases como el dióxido de carbono, está provocando que las temperaturas globales sean más altas de lo normal.

De hecho, enero de 2024 batió el récord del primer mes más cálido del año, que anteriormente se había establecido en 2020, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Enero fue 2.74 grados Fahrenheit más cálido que los niveles preindustriales.

El fenómeno de 'El Niño'

También está en activo un patrón climático llamado 'El Niño', que puede hacer que la corriente de chorro se dirija más hacia el norte de lo habitual.

PUBLICIDAD

La costa atlántica verá llegar un tiempo más cálido a mediados de semana, y ciudades como Washington y Nueva York esperan temperaturas muy por encima de lo normal a principios de marzo.

Las regiones del sur también están experimentando un tiempo inusualmente cálido y podrían registrar temperaturas entre los 80 y 90 grados. Es probable que Dallas-Fort Worth esté al menos en los 90 grados, lo que batiría un récord diario.

Mira también: