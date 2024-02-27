Cambiar Ciudad
Calor

¿Por qué hace un calor tan inusual en febrero en buena parte de Estados Unidos?

La gente jugaba al golf en Wisconsin y paseaba tranquilamente a sus perros en Iowa, entre arbustos que ya empiezan a florecer a pesar de que estamos en febrero. Estos tres fenómenos explican el extraño comportamiento del clima en buena parte del país.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Los osos polares en riesgo de morir de hambre: ¿cómo los amenaza el cambio climático?

Mientras una poderosa tormenta invernal dejaba buena cantidad de nieve en zonas del oeste de EEUU este lunes, en gran parte del centro del país hacía un calor inusual para esta época del año.

En Wisconsin, la gente estaba jugando al golf y en Iowa paseaban a sus perros tranquilamente, entre arbustos que ya empiezan a florecer. Además, en varios estados, los fuertes vientos han aumentado el riesgo de incendios forestales: en febrero.

PUBLICIDAD

¿Se adelantan las estaciones? ¿Qué está pasando? Estos tres fenómenos explican el extraño comportamiento del clima en buena parte de Estados Unidos.

1. La corriente de chorro

La corriente de chorro es una banda de fuertes vientos que mantiene el aire caliente, que sopla desde el sur, atrapado debajo del aire frío que desciende del norte.

Más sobre Calor

Qué es el domo de calor que convertirá algunas ciudades de Texas en los sitios más calurosos del mundo
0:59

Qué es el domo de calor que convertirá algunas ciudades de Texas en los sitios más calurosos del mundo

Meteorología
Ola de calor: Las Vegas se dirige a un nuevo récord de cinco días consecutivos por encima de 115°F
6 mins

Ola de calor: Las Vegas se dirige a un nuevo récord de cinco días consecutivos por encima de 115°F

Meteorología
Se expande la ola de calor que castiga a EEUU: "Es potencialmente mortal si no se toma en serio"
4 mins

Se expande la ola de calor que castiga a EEUU: "Es potencialmente mortal si no se toma en serio"

Meteorología
Una ola de calor "peligrosa" amenaza partes de la Costa Oeste de EEUU este fin de semana: aquí el pronóstico
3 mins

Una ola de calor "peligrosa" amenaza partes de la Costa Oeste de EEUU este fin de semana: aquí el pronóstico

Meteorología
Una nueva ola de calor complica el inicio del curso escolar en varios estados de EEUU
3 mins

Una nueva ola de calor complica el inicio del curso escolar en varios estados de EEUU

Meteorología
Domos de calor simultáneos y poderosas tormentas: la nueva normalidad en el hemisferio norte que apenas comienza
6 mins

Domos de calor simultáneos y poderosas tormentas: la nueva normalidad en el hemisferio norte que apenas comienza

Meteorología
“Esto es sumamente persistente”: más de 80 millones de personas bajo alerta por calor extremo
3 mins

“Esto es sumamente persistente”: más de 80 millones de personas bajo alerta por calor extremo

Meteorología
Estados Unidos, Europa y Asia registran temperaturas récord peligrosas para la salud
6 mins

Estados Unidos, Europa y Asia registran temperaturas récord peligrosas para la salud

Meteorología
El calor y las tormentas dejan a 315,000 clientes sin electricidad en el sur
3 mins

El calor y las tormentas dejan a 315,000 clientes sin electricidad en el sur

Meteorología
Ola de calor: El valle de la Muerte puede llegar a 126 ºF y se espera que se rompan más de 100 récords en todo el país
11 fotos

Ola de calor: El valle de la Muerte puede llegar a 126 ºF y se espera que se rompan más de 100 récords en todo el país

Meteorología

La corriente de chorro cambia constantemente. Recientemente, ha estado más al norte, lo suficiente como para hacer que el aire cálido sople más de lo normal sobre el Medio Oeste superor del país, habitualmente gélido en esta época del año.

"Su orientación en este momento no es muy propia de la del invierno", dijo Andrew Orrison, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Notas Relacionadas

Cómo estos aviones comerciales volaron a 800 millas por hora: ¿rompieron la barrera del sonido?

Cómo estos aviones comerciales volaron a 800 millas por hora: ¿rompieron la barrera del sonido?

Meteorología
3 min

2. El calentamiento global

En toda la ciencia meteorológica es prácticamente imposible atribuir directamente cualquier fenómeno individual a una causa específica. Un ejemplo de ello es cómo afecta el calentamiento global a la posición de la corriente de chorro.

Pero el cambio climático, causado por la actividad humana que libera gases como el dióxido de carbono, está provocando que las temperaturas globales sean más altas de lo normal.

De hecho, enero de 2024 batió el récord del primer mes más cálido del año, que anteriormente se había establecido en 2020, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Enero fue 2.74 grados Fahrenheit más cálido que los niveles preindustriales.

El fenómeno de 'El Niño'

También está en activo un patrón climático llamado 'El Niño', que puede hacer que la corriente de chorro se dirija más hacia el norte de lo habitual.

PUBLICIDAD

La costa atlántica verá llegar un tiempo más cálido a mediados de semana, y ciudades como Washington y Nueva York esperan temperaturas muy por encima de lo normal a principios de marzo.

Las regiones del sur también están experimentando un tiempo inusualmente cálido y podrían registrar temperaturas entre los 80 y 90 grados. Es probable que Dallas-Fort Worth esté al menos en los 90 grados, lo que batiría un récord diario.

Mira también:

Video “No podemos incrementar el daño”: líderes mundiales piden acciones para combatir el calentamiento global
Relacionados:
CalorCambio ClimaticoCalentamiento GlobalClimaEstados Unidosdióxido de carbono

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD