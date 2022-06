¿Alimentos fríos o calientes? Esta es la mejor dieta para sobrevivir a la ola de calor

En cuanto a las bebidas, no hay un criterio común. La leche y las infusiones son buenas opciones, siempre y cuando no sean dulces. El resto no son recomendables. Jugos, néctares, bebidas azucaradas o smoothies aportan azúcares libres, que están relacionados con mala calidad de la dieta, obesidad y riesgo de contraer enfermedades no transmisibles.