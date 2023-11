Muertes por afecciones cardíacas vinculadas al calor extremo podrían triplicarse en EEUU

Brook, que no participó en la nueva investigación, explicó que esto se debe a que el estudio solo se centra en las muertes cardiovasculares debidas al calor intenso y no incluye ataques cardíacos no mortales, accidentes cerebrovasculares ni hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que también podrían estar relacionados con los días de calor extremo, afirmó.