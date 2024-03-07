Cambiar Ciudad
Calentamiento Global

El "director contra el calor", el insólito nuevo cargo creado en Arizona para lidiar con las temperaturas extremas

El doctor Eugene Livar fue designado para el cargo de chief heat officer como parte del plan de preparación para el calor extremo de la gobernadora Katie Hobbs.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Se desmayó por el calor y el pavimento ardiendo le produjo quemaduras de tercer grado

El Departamento de Salud de Arizona nombró el que será primer director contra el calor ( chief heat officer) de nivel estatal en todo el país, un funcionario encargado de abordar estrategias para disminuir los efectos de las altas temperaturas extremas en ese árido estado del suroeste.

El doctor Eugene Livar fue designado para el cargo como parte del plan de preparación para el calor extremo de la gobernadora Katie Hobbs, informó el miércoles el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

PUBLICIDAD

Más sobre Calentamiento Global

El primer país que se "quedará vacío" por el imparable aumento del nivel del mar
4 mins

El primer país que se "quedará vacío" por el imparable aumento del nivel del mar

Planeta
Groenlandia e Islandia registraron un calor récord en mayo: ¿qué significa eso para el resto del mundo?
4 mins

Groenlandia e Islandia registraron un calor récord en mayo: ¿qué significa eso para el resto del mundo?

Planeta
COP29: Cumbre del clima acuerda entregar $300,000 millones al año a países pobres
5 mins

COP29: Cumbre del clima acuerda entregar $300,000 millones al año a países pobres

Planeta
Al menos dos muertos y miles de evacuados en los incendios en Nuevo México; la gobernadora declara el estado de emergencia
6 mins

Al menos dos muertos y miles de evacuados en los incendios en Nuevo México; la gobernadora declara el estado de emergencia

Planeta
Evacúan localidad de Nuevo México ante voraz incendio forestal
3 mins

Evacúan localidad de Nuevo México ante voraz incendio forestal

Planeta
Cuál es el sello en común de desastres como las tormentas en California y los incendios en Chile
4 mins

Cuál es el sello en común de desastres como las tormentas en California y los incendios en Chile

Planeta
La silenciosa amenaza que enfrenta Nueva York (además del aumento del nivel del mar)
3 mins

La silenciosa amenaza que enfrenta Nueva York (además del aumento del nivel del mar)

Planeta
El "dramático" aumento de las tormentas de arena y polvo: ¿por qué es tan peligroso?
2 mins

El "dramático" aumento de las tormentas de arena y polvo: ¿por qué es tan peligroso?

Planeta
Pangea Última, así será el supercontinente que se formará a partir de los que existen ahora y que hará imposible la vida en la Tierra
5 mins

Pangea Última, así será el supercontinente que se formará a partir de los que existen ahora y que hará imposible la vida en la Tierra

Planeta
Más de 100°F en pleno invierno austral: una ola de calor extrema también golpea al hemisferio sur
4 mins

Más de 100°F en pleno invierno austral: una ola de calor extrema también golpea al hemisferio sur

Planeta

Livar ha trabajado en el Departamento de Salud estatal desde 2012 y recientemente se desempeñó como subdirector de Preparación en Salud Pública. En ese cargo, ya contribuyó al plan contra el calor del estado.

Subrayando los peligros de un clima cada vez más cálido, el número de muertes asociadas a las altas temperaturas en el condado más poblado de Arizona se ha disparado a más de 400 después del último verano, el más caluroso jamás registrado en la zona. El condado de Maricopa, en donde se ubica Phoenix, es el área metropolitana más tórrida de EEUU.

Notas Relacionadas

En video: Todo lo que debes saber sobre las olas de calor y cómo cuidarte

En video: Todo lo que debes saber sobre las olas de calor y cómo cuidarte

Planeta
2 min


Las ciudades de Phoenix y Miami tienen sus propios funcionarios encargados de combatir el calor para supervisar las formas de proteger a las personas y a la comunidad en general de las temperaturas extremas, a medida que el cambio climático genera olas de calor más frecuentes y duraderas.

Phoenix, la gran ciudad con temperaturas más altas de Estados Unidos, también tiene una oficina de respuesta al calor y resiliencia que tiene como objetivo proteger a las personas y ayudarlas con programas como estaciones de enfriamiento y una mayor plantación de árboles.

Video Aprende a evitar los efectos del estrés térmico causados por el calor extremo
Relacionados:
Calentamiento GlobalArizonaCalorcalefacciónEstados UnidosKatie Hobbs

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD