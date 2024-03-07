El "director contra el calor", el insólito nuevo cargo creado en Arizona para lidiar con las temperaturas extremas

Video Se desmayó por el calor y el pavimento ardiendo le produjo quemaduras de tercer grado

El Departamento de Salud de Arizona nombró el que será primer director contra el calor ( chief heat officer) de nivel estatal en todo el país, un funcionario encargado de abordar estrategias para disminuir los efectos de las altas temperaturas extremas en ese árido estado del suroeste.

El doctor Eugene Livar fue designado para el cargo como parte del plan de preparación para el calor extremo de la gobernadora Katie Hobbs, informó el miércoles el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Livar ha trabajado en el Departamento de Salud estatal desde 2012 y recientemente se desempeñó como subdirector de Preparación en Salud Pública. En ese cargo, ya contribuyó al plan contra el calor del estado.

Subrayando los peligros de un clima cada vez más cálido, el número de muertes asociadas a las altas temperaturas en el condado más poblado de Arizona se ha disparado a más de 400 después del último verano, el más caluroso jamás registrado en la zona. El condado de Maricopa, en donde se ubica Phoenix, es el área metropolitana más tórrida de EEUU.



Las ciudades de Phoenix y Miami tienen sus propios funcionarios encargados de combatir el calor para supervisar las formas de proteger a las personas y a la comunidad en general de las temperaturas extremas, a medida que el cambio climático genera olas de calor más frecuentes y duraderas.

Phoenix, la gran ciudad con temperaturas más altas de Estados Unidos, también tiene una oficina de respuesta al calor y resiliencia que tiene como objetivo proteger a las personas y ayudarlas con programas como estaciones de enfriamiento y una mayor plantación de árboles.