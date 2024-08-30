La terrible situación en que estaba la fábrica de Boar's Head, vinculada al brote de listeria que ha dejado 9 muertos

Una planta de embutidos de Boar's Head en Virginia vinculada a un brote mortal de intoxicación alimentaria violó repetidamente las normas federales, incluidos casos en los que se hallaron moho, insectos, goteo de líquido de los techos y residuos de carne y grasa en las paredes, pisos y equipamientos, según muestran los registros publicados recientemente.

PUBLICIDAD

Los inspectores del gobierno anotaron 69 casos de "incumplimiento" de las normas federales en el último año, incluidos varios en las últimas semanas, según los documentos publicados a través de solicitudes de la Ley de libertad de información federal.

Las inspecciones en la planta se han suspendido y permanecerá cerrada "hasta que el establecimiento sea capaz de demostrar que puede producir un producto seguro", dijeron los funcionarios del Departamento de Agricultura en un comunicado el jueves. Los funcionarios de Boar's Head detuvieron la producción en la planta de Jarratt, Virginia, a fines de julio.

La planta ha sido vinculada a la muerte de al menos nueve personas y la hospitalización de aproximadamente otras 50 en 18 estados. Todos enfermaron con listeria después de comer fiambres de Boar's Head Provisions Co. Inc. La empresa retiró del mercado más de 7 millones de libras de productos el mes pasado después de que las pruebas confirmaran que la bacteria listeria en los productos de Boar's Head estaba enfermando a las personas.

Qué encontraron los inspectores en la planta de Boar's Head

Entre el 1 de agosto de 2023 y el 2 de agosto de 2024, los inspectores encontraron "una gran acumulación de carne descolorida" y "salpicaduras de carne en las paredes y grandes trozos de carne en el suelo". También documentaron moscas que "entraban y salían" de los tanques de encurtidos y "manchas negras de moho" en un techo. Un inspector detalló que había sangre encharcada en el suelo y "un olor rancio en el frigorífico". El personal de la planta recibió repetidas notificaciones de que no había cumplido los requisitos, según mostraron los documentos.

PUBLICIDAD

"Creo que es repugnante y vergonzoso", dijo Garshon Morgenstein, cuyo padre de 88 años, Gunter, murió el 18 de julio a causa de una infección por listeria relacionada con la paté de hígado de Boar's Head. "Estoy aún más sorprendido de que se haya permitido que esto sucediera".

La planta fue inspeccionada por funcionarios de Virginia a través de una asociación con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos. Cuando se encontraron problemas, Boar's Head tomó "acciones correctivas de acuerdo con las regulaciones del FSIS", dijeron los funcionarios. Los informes federales no muestran acciones de cumplimiento contra Boar's Head entre enero y marzo, los últimos registros disponibles.

Video Dolor estomacal y fiebre: estos son los síntomas de alerta ante un posible contagio con listeria

Los documentos, informados por primera vez por CBS News, no contenían ningún resultado de prueba que confirmara la presencia de listeria en la fábrica. La bacteria prospera en pisos, paredes y desagües, en grietas y hendiduras y partes difíciles de limpiar de los equipos de procesamiento de alimentos. Las plagas como las moscas pueden propagar fácilmente la bacteria a través de una planta y el germen puede sobrevivir en biopelículas: acumulaciones delgadas y viscosas de bacterias que son difíciles de erradicar.

Los funcionarios de Boar's Head no respondieron a una solicitud de comentarios de AP, pero un portavoz le dijo a CBS que la compañía lamenta el impacto del retiro y prioriza la seguridad alimentaria. En su sitio web, la compañía dijo que todos los problemas planteados por los inspectores del gobierno se abordaron de inmediato.

PUBLICIDAD

Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad George Washington, dijo que los registros son una señal de alerta. “Me pregunto por qué la dirección de esa empresa y los reguladores no tomaron medidas adicionales”, dijo.

Donald Schaffner, un experto en seguridad y ciencia alimentaria de Rutgers que revisó los documentos de inspección, dijo que los informes de condensación en toda la planta son preocupantes porque se trata de un factor de riesgo conocido para la listeria.

“El hecho de que tengan los mismos problemas una y otra vez con semanas de diferencia es una indicación de que realmente no están consiguiendo mantener el saneamiento”, dijo Schaffner.

Las infecciones por listeria enferman a unas 1,600 personas cada año en EEUU, donde mueren alrededor de 260 personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las personas mayores de 65 años, las embarazadas o las que tienen sistemas inmunológicos debilitados son las más vulnerables.

Bill Marler, un abogado de Seattle que ha demandado a empresas por brotes de intoxicación alimentaria, dijo que las condiciones descritas en los informes de inspección eran las peores que había visto en tres décadas.

Garshon Morgenstein dijo que su padre compró los productos de Boar's Head debido a la reputación de la empresa.

"Durante el resto de mi vida, tengo que recordar la muerte de mi padre cada vez que vea o escuche el nombre de Boar's Head", dijo.

Mira también: