Qué es el edema de Reinke, la extraña enfermedad detrás de la voz rasposa de la cantante Miley Cyrus

La cantante Miley Cyrus recientemente reveló que su voz rasposa, que la ha hecho reconocible a nivel mundial, es, en parte, consecuencia de un extraño padecimiento médico llamado edema de Reinke.

Cyrus, de 32 años, dijo que el padecimiento lo ha sufrido por años y que su peculiar sonido raposo se ha profundizado también por sus constantes desvelos, el constante consumo de cigarrillos y de bebidas alcohólicas.

"Tener 21 años y trasnochar bebiendo, fumando y de fiesta después de cada concierto no ayuda. Pero, en mi caso, tampoco lo causa. Mi voz siempre ha sonado así, así que forma parte de mi anatomía única", dijo en la entrevista en un programa de Apple Music.

"Tengo un pólipo enorme en la cuerda vocal, que me ha dado gran parte del tono y la textura que me han hecho ser quien soy".

La artista dijo que, aunque ha podido cantar con el padecimiento, sí le implica un mayor esfuerzo.

En qué consiste el edema de Reinke que padece

Miley Cyrus

El edema de Reinke, también llamado corditis polipoidea, es un trastorno benigno que afecta al 1% de la población en general en Estados Unidos, según datos de la red de centros médicos sin fines de lucro The Cleveland Clinic, aunque es 50 veces más probable en personas que fuman.

Según el sitio web The Cleveland Clinic, “es un trastorno de la voz que ocurre cuando se acumula líquido en la capa externa de las cuerdas vocales”.

El padecimiento ocasiona la inflamación de las cuerdas vocales y puede derivar en la formación de pólipos en una o las dos cuerdas vocales, de acuerdo con un estudio difundido en el sitio especializado de temas médicos StatPearls.

Los pólipos son crecimientos anormales de tejidos sobre alguna membrana mucosa del organismo.

De acuerdo con el artículo, el edema de Reinke “suele ser secundario al tabaquismo y es más frecuente en mujeres”.

Cyrus agregó en la entrevista lo difícil que ha sido para ella cantar con el padecimiento.

"Es extremadamente difícil tocar con él porque es como correr un maratón con pesas en los tobillos", dijo. "Incluso cuando hablo, a veces, al final del día, llamo a mi madre y me dice: 'Oh, suenas como si estuvieras hablando por radio'. Y así es como se sabe que estoy realmente cansada, porque crea una especie de agotamiento vocal extremo".

Cyrus añadió que aunque puede causarle dificultades, el trastorno en las cuerdas, que en su caso derivó en la formación de un pólipo en una de sus cuerdas, también le ha dado un tono distintivo.

De acuerdo con The Cleveland Clinic, existen distintos niveles de gravedad del trastorno. En el nivel 1 se encuentran quienes sufren de inflamación de una de las cuerdas vocales, en el 2 quienes tienen ambas cuerdas inflamadas.

En el 3, agrega el sitio de la clínica, están quienes sufren de inflamación en una de sus cuerdas más un pólipo y en el 4 quienes tienen ambas cuerdas inflamadas y pólipos en una o las dos cuerdas.

"Mi voz es súper única gracias a eso", dice la artista sobre efectos del padecimiento en su caso

Sin embargo, dijo que decidió no someterse a un procedimiento quirúrgico para removerle el pólipo por temor a que su voz no fuera igual tras la operación.

"Mi voz es súper única gracias a eso", dijo en la entrevista.

Según The Cleveland Clinic, para remediar los efectos del edema de Reinke se recomienda dejar de fumar, tomar medicamentos que reduzcan el reflujo -que puede general el trastorno- y acudir a terapias vocales.

En última instancia los expertos recomienda recurrir a procedimiento quirúrgicos para la remoción de los pólipos.

