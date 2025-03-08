¿Qué es el hantavirus, la infección que mató a la esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa?

Video ¿Qué es el hantavirus? La probable causa de muerte de Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman

La esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa, murió a causa de una infección por hantavirus, anunciaron el viernes funcionarios de Nuevo México.

Los cuerpos de Hackman y su esposa fueron hallados en su casa de Nuevo México hace más de dos semanas, luego de un pedido a las autoridades de que fueran a la casa de la pareja a verificar que estuvieran bien.

Durante la inspección de la casa, los investigadores encontraron medicamentos para tratar la presión arterial alta y el dolor en el pecho, medicación para la tiroides, Tylenol y registros de pruebas médicas, según documentos judiciales presentados el viernes.

Este viernes las autoridades detallaron las causas de las muertes de ambos. La jefa médica del equipo de investigación Heather Jarrel señaló que Hackman sufrió de problemas cardiacos acentuados por el Alzheimer, y que murió alrededor del 18 de febrero, mientras la esposa murió de una infección por hantavirus, alrededor del 11 de febrero.

El hantavirus, que se encuentra en todo el mundo, se transmite por contacto con roedores o con su orina o heces. No se transmite entre personas.

No existe un tratamiento o cura específicos, pero la atención médica temprana puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

Una infección puede progresar rápidamente y poner en peligro la vida.

“Realmente comienza como la gripe: dolores en el cuerpo y malestar general”, dijo la doctora Sonja Bartolomé del UT Southwestern Medical Center, en Dallas. "Al principio de la enfermedad, es posible que no puedas distinguir entre el hantavirus y la gripe".

El hantavirus puede causar daños graves a los pulmones

El virus puede causar una infección pulmonar grave y a veces mortal llamada síndrome pulmonar por hantavirus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).

La agencia comenzó a rastrear el virus después de un brote en 1993 en la región de Four Corners, el área donde se unen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

La mayoría de los casos estadounidenses desde entonces se han producido en los estados del oeste, especialmente en el suroeste.

Entre 1993 y 2022, se reportaron 864 casos en Estados Unidos. Nuevo México tuvo el número más alto durante ese tiempo, con 122, seguido de Colorado con 119.

A esos estados le siguen Arizona, con 86, California, con 78 y Washington, con 59 casos, de acuerdo con un mapa de la propagación de la enfemerdad en el sitio de los CDC.

Esas agencias han ofrecido a analizar muestras involucradas en el caso de Arakawa para aprender más sobre la cepa del virus que la infectó y realizar pruebas patológicas.

Nuevo México informó un total de 129 casos de síndrome pulmonar por hantavirus con 52 muertes entre 1975 y 2023, según el departamento de salud del estado. Eso incluye siete en 2023 y otros siete en 2024.

Cuáles son los síntomas ocasionados por el hantavirus

Los síntomas comienzan entre una y ocho semanas después de la exposición e inicialmente pueden incluir fatiga, fiebre y dolores musculares, según los CDC.

A medida que avanza la enfermedad, los síntomas pueden incluir tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.

Aproximadamente un tercio de las personas que desarrollan síntomas respiratorios debido a la enfermedad pueden morir, dicen los CDC.

"Si está enfermo y luego progresa hacia el tipo de síntomas que interfieren con las cosas que normalmente haría durante el día, debe buscar atención médica", dijo Bartolomé.

La mejor forma de evitar el germen es minimizar el contacto con los roedores y sus excrementos.

Utilice guantes protectores y una solución de lejía para limpiar los excrementos de roedores. Los expertos en salud pública advierten contra barrer o pasar la aspiradora, ya que pueden hacer que el virus llegue al aire.

