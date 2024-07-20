Qué debes saber del brote de infecciones por listeria en EEUU y cómo puedes protegerte

Al menos dos personas murieron y 28 fueron hospitalizadas en 12 estados tras un brote de casos infecciones por listeria, vinculadas al consumo de carnes frías contaminadas, informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La listeriosis es considerada una infección severa que regularmente es ocasionada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, de acuerdo con los CDC.

Tras el brote reciente, autoridades sanitarias alertaron a la población, particularmente a mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas con inmunodepresión, que eviten consumir carnes frías a menos que sean cocinadas en casa en agua hirviente.

“Muchas personas en este brote están reportando haber comido carnes frías que fueron rebanadas en mostradores. Investigadores están recabando información para determinar los productos específicos que podrían estar contaminados”, informaron los CDC en su página oficial.

Los casos se han registrado en los estados de Nueva York, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts y Maryland.

Los decesos fueron registrados en Illinois y en Nueva Jersey. El estado con el mayor número de enfermos fue Nueva York, con siete.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ninguna orden de retirar productos de los supermercados, ya que no está claro cuáles han sido los que ocasionaron el brote.

El número de personas con infección por listeria en EEUU puede ser mayor

Los CDC agregaron que el número de personas enfermas por la bacteria podría ser mayor ya que existen casos en que los afectados se recuperan por sí solos sin ningún tratamiento médico.

Por este motivo el brote podría extenderse a otros estados en donde aún no se tiene registro de casos, particularmente en la zona central y en la costa este de los Estados Unidos, reportó la agencia AP.

De las personas que han sido entrevistadas por investigadores de los CDC el 89% reportó haber comido carnes frías, particularmente pavo rebanado, embutido de hígado y jamón.

“Las carnes fueron rebanadas en una variedad de supermercados y tiendas de carnes frías”, dijeron los CDC a la AP.

Hasta ahora no hay evidencia de que las personas que se enfermaron hayan consumido carnes frías pre empaquetadas.

Qué síntomas da la infección por listeria

Las infecciones de listeriosis regularmente ocasionan fiebre, dolor muscular, cansancio y podría generar rigidez en el cuello, confusión, pérdida de balance y convulsiones.

Los síntomas se presentan normalmente de forma rápida o hasta 10 semanas después de haber consumido alimentos contaminados.

De acuerdo con la Clínica Mayo, un diagnóstico de listeriosis puede obtenerse al analizar fluidos corporales, normalmente sangre, y en algunas ocasiones a través de la orina o líquido cefalorraquídeo.

Los casos de listeriosis son particularmente peligrosos para personas mayores de 65 años y para individuos con sistemas inmunodeprimidos.

Para mujeres embarazadas, la infección puede incrementar el riesgo de abortos espontáneos. Una de las infectadas en el brote actual estaba embarazada, pero no perdió al bebé.

Cuando las infecciones solo se presentan en los intestinos, puede tratarse sin antibióticos, de acuerdo con los CDC. Por ejemplo, el tratamiento consiste en estos casos en incrementar el consumo de líquidos.

Pero si la infección va más allá de los intestinos, puede ser muy peligrosa, y regularmente es tratada con antibióticos para mitigar los riesgos de infecciones de sangre o inflamación del cerebro.

De acuerdo con AP, algunos de los productos involucrados en brotes previos de listeriosis fueron quesos, dips de frijoles, leche, champiñones, ensaladas empaquetadas y helados.

