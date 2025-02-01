Por qué amenaza la "inmunidad de rebaño" que Robert Kennedy Jr. sea secretario de Salud

Video Detalles de la audiencia de confirmación de Robert Kennedy Jr., nominado de Trump para secretario de Salud

Durante años, Robert F. Kennedy Jr. ha promovido ideas erróneas sobre la eficacia de distintas vacunas, como la que combate el sarampión. Ahora que el nominado para ser el próximo secretario de Salud no todos están convencidos que piense distinto, pese a lo que dijo en las audiencias de confirmación ante el Senado esta semana (incluso, por lo que dijo).

PUBLICIDAD

Por ejemplo, durante la audiencia del jueves, el senador demócrata Michael Bennett, de Colorado, acusó a Kennedy de impulsar “medias verdades” para generar desconfianza en contra de vacunas, como la que combate el covid-19.

Kennedy, quien aspira hacer "EEUU saludable de nuevo" desde el Departamento de Salud y Servicios Humano (HHS), negó haber hecho esas declaraciones , pese a que existen registros de que sí dijo cosas así.

El nominado se negó repetidamente a reconocer el consenso científico de que las vacunas infantiles no causan autismo y que las vacunas contra el covid-19 salvaron millones de vidas, y afirmó falsamente que el gobierno no tiene un buen sistema de control de la seguridad de las vacunas. Además, citó investigaciones defectuosas para respaldar sus argumentos, como sugerir que las personas negras pueden necesitar vacunas diferentes a las de los blancos.

Sus respuestas generaron preocupación entre los expertos en salud por la falta de habilidades básicas necesarias para el trabajo de Kennedy.

"Ignora la ciencia. Selecciona estudios a veces fraudulentos. A veces toma estudios bien hechos y saca pequeños fragmentos de ellos de contexto", dijo el Dr. Sean O'Leary de la Academia Estadounidense de Pediatría a la agencia de noticias AP.

Republicanos expresaron dudas sobre los efectos de las posturas antivacunas de RFK Jr. en la “inmunidad de rebaño”

Por su parte, la senadora republicana Susan Collins, de Maine, le dijo que estaba preocupada por sus posturas sobre algunas vacunas y sobre cómo sus ideas podrían impactar la “inmunidad de rebaño” si el HHS bajo su liderazgo dejaba de promover la vacunación infantil.

PUBLICIDAD

Dijo que su preocupación surgió luego de una conversación que sostuvo con una enfermera pediátrica que, a su vez, le dijo que si el gobierno dejaba de promover la vacunación infantil la “inmunidad de rebaño” contra enfermedades podría perderse.

“Ella me expresó su preocupación de que si a la población se le desincentiva para que vacunen a sus hijos, perderemos la inmunidad de rebaño en un salón de clases”, expresó.

“Y esto significa que si un niño que podría estar inmunodeprimido y no puede vacunarse, estaría en riesgo de estar en un salón de clases con un niño no vacunado y, por lo tanto, estar en riesgo de contraer esa enfermedad infecciosa porque habríamos perdido la inmunidad de rebaño”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la “inmunidad de rebaño” es el nivel de protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que ocurre cuando una población es inmune, ya sea mediante vacunación o inmunidad desarrollada a través de una infección previa.

Kennedy le aseguró que, en particular, promovería la vacuna contra la polio y los tratamientos contra la enfermedad de Lyme. Su declaración a favor de la vacuna contra la polio contradice algunas ideas sin sustento científico que él mismo había impulsado previamente.

Por su parte, el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, también le preguntó a Kennedy sobre las teorías sin fundamento científico que ha impulsado sobre que las vacunas contra la hepatitis B y el sarampión causan autismo.

En ese caso, Kennedy no rechazó esas ideas erróneas y evadió responder.

PUBLICIDAD

Expertos alertan que las ideas antivacunas de Kennedy son peligrosas para EEUU y el mundo

El doctor Alejandro Macías, especialista en enfermedades infecciosas que estuvo a cargo de la estrategia en México contra la pandemia de la influenza AH1N1 en 2009, dijo que las posturas antivacunas de Kennedy son peligrosas para Estados Unidos y el mundo.

Macías dijo que sería particularmente peligroso para Estados Unidos y el mundo si las tasas de vacunación contra el sarampión, la tosferina y la meningitis caen en suelo estadounidense.

“Es muy probable que si caen mucho las tasas de vacunación, van a reaparecer”, dijo Macías a Univision Noticias. “Un solo país en donde cayeran catastróficamente las tasas de vacunación habría de ocasionar un problema, no sólo en Estados Unidos”.

El doctor dijo que, por ejemplo, algunos casos recientes de sarampión registrados en México fueron "importados" de Estados Unidos.

Sostuvo que las dudas sin fundamento en contra de la vacuna del sarampión surgieron hace décadas a raíz de un artículo difundido en 1998 en la revista científica 'The Lancet' que después fue desacreditado y retractado por la publicación.

Ese artículo en algún momento fue utilizado por el mismo Kennedy para sembrar dudas sobre esa vacuna. En las audiencias de confirmación, el senador demócrata Ed Markey, de Massachusetts, cuestionó a Kennedy sobre un viaje que hizo al territorio de la Samoa Americana en 2019, poco antes de un brote mortal de sarampión.

Markey acusó a Kennedy de estar vinculado con ese brote al impulsar ideas en contra de la vacunación contra esa enfermedad. El aspirante a titular de HHS negó estar relacionado con el brote. Pero un artículo publicado en enero en The Lancet cita al Ministerio de Salud de la Samoa Americana diciendo que la visita de Kennedy y su retórica contra la vacunación exacerbaron dudas sobre el tratamiento contra la enfermedad en un momento clave en la región.

PUBLICIDAD

El brote de sarampión en esa región causó 83 muertes y miles de contagios.

Macías agregó que los avances logrados en contra de la poliomielitis a nivel global también podrían revertirse si se deja de promover la vacunación contra esa enfermedad.

“Si caen las tasas de vacunación en un solo país en el mundo y en un país tan grande como Estados Unidos habría un riesgo del renacimiento de la poliomielitis”, alertó Macías, quien es miembro del sistema nacional de investigadores en México.

Macías también dijo que la “inmunidad de rebaño” estaría en riesgo en Estados Unidos si se deja de promover la vacunación masiva infantil contra enfermedades.

“Sin duda se va a afectar”, declaró. “Porque la inmunidad de rebaño se alcanza con porcentajes distintos para distintas enfermedades”.

Dijo que, por ejemplo, para evitar un brote de sarampión se requiere que las tasas de vacunación se mantengan por encima del 95%.

“Pero esos porcentajes son distintos para cada enfermedad”, declaró.

Kennedy, ideas sin fundamento científico

Las declaraciones que ha hecho Kennedy sobre las vacunas y otros tratamientos revelan que no cuenta con el razonamiento científico que se requiere para estar a cargo del sistema de salud estadounidense, dijo Stanley Plotkin, un médico que fue clave para el desarrollo de vacunas contra distintas enfermedades, como la rubéola.

“Hacer declaraciones es fácil, pero si no se tienen pruebas, es una tontería”, dijo Plotkin a The Washington Post.

Macías, por su parte, dijo que esperaba que, en caso de que Kennedy sea confirmado, no lleve a cabo acciones en contra del trabajo científico en Estados Unidos ni de los expertos que trabajan en la red de los Institutos Nacionales de Salud (NIH en inglés).

PUBLICIDAD

En la audiencia del jueves, la senadora demócrata Angela Alsobrook, de Maryland, dijo que le preocupaba los comentarios que le hizo Kennedy en privado donde le expresó que tenía la intención de hacer una “limpia” de científicos del NIH. Kennedy respondió que quiere eliminar "a los que son corruptos”, pero no aclaró a qué se refería.

“Purgar científicos porque han hecho trabajos científicos, es realmente algo que lleva al extremo de una dictadura”, dijo Macías en entrevista. “Yo tengo la esperanza, la confianza de que eso no pueda pasar en Estados Unidos”.

Mira también: