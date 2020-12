Los expertos pedían reducir niveles de consumo de azúcar y alcohol: la guía dietética oficial de EEUU los ignoró

Según detalló el diario The New York Times, los Departamentos de Agricultura, Salud y Servicios Humanos revisaron las recomendaciones del comité y decidieron no incluir los límites inferiores porque “la nueva evidencia no es lo suficientemente sustancial para respaldar cambios en las recomendaciones cuantitativas para azúcares agregados o alcohol”, dijo Brandon Lipps, subsecretario adjunto de alimentos, nutrición y servicios al consumidor del USDA.