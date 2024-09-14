Boar’s Head cierra la fábrica vinculada a un mortal brote de listeriosis

El fabricante de embutidos Boar's Head anunció el cierre de su planta de Virginia tras un brote mortal de intoxicación alimentaria que ha sido vinculado a fallas en los protocolos sanitarios en la fábrica.

La compañía con sede en Sarasota, Florida, dijo que también suspenderá permanentemente la producción de paté de hígado, el producto que se vinculó con la muerte de al menos nueve personas y la hospitalización de unas 50 más por listeria en 18 estados.

Boar's Head lamentó los decesos y ofreció disculpas por el brote en un comunicado en su sitio web. La empresa dijo que una investigación interna en su planta de Jarratt, Virginia, encontró que la contaminación fue el resultado de un proceso de producción específico. El proceso sólo existía en la planta de Jarratt y únicamente se utilizaba para el paté de hígado, dijo la empresa.

La planta de Jarratt no ha operado desde finales de julio, cuando Boar's Head retiró del mercado más de 7 millones de libras de carnes frías y otros productos luego de que se confirmó que sus productos estaban contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

Esa bacteria ocasiona una infección severa conocida como listeriosis, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés). La bacteria puede sobrevivir e incluso reproducirse durante la refrigeración.

Se estima que 1,600 personas sufren intoxicación alimentaria por Listeria cada año y unas 260 mueren, según los CDC. Las infecciones pueden ser difíciles de identificar porque los síntomas pueden aparecer hasta 10 semanas después de ingerir alimentos contaminados.

En la planta en Jarratt, inspectores del gobierno encontraron 69 casos de “incumplimiento” en el último año, incluidos relacionados con moho, insectos, líquidos que goteaban del techo, y residuos de carne y grasa en paredes, pisos y equipos.

El cierre de la planta afectará a “cientos” de trabajadores

Boar's Head dijo que "cientos" de empleados se verán afectados por el cierre. "No nos tomamos a la ligera nuestra responsabilidad como uno de los mayores empleadores de la zona", dijo la empresa. "Pero, en estas circunstancias, creemos que el cierre de la planta es el camino más prudente", afirmó.

La compañía dijo que designará un nuevo director de seguridad alimentaria que reportará a su presidente. También creará un consejo de seguridad compuesto por expertos independientes, entre ellos Mindy Brashears, exjefa de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y Frank Yiannas, quien fue comisionado adjunto de política alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

"Este es un momento oscuro en la historia de nuestra empresa, pero pretendemos aprovecharlo como una oportunidad para mejorar los programas de seguridad alimentaria no sólo para nuestra empresa, sino para toda la industria", dijo la compañía.

