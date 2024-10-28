McDonald's descarta que la carne originara el mortal brote de E. coli y anuncia el regreso del "cuarto de libra"

Video McDonald's confirma que cebollas cultivadas en California originaron el brote de E. coli en sus hamburguesas

McDonald's anunció el domingo que el cuarto de libra volverá a estar en su menú en cientos de sus restaurantes después de que exámenes descartaron que la carne originara el brote de intoxicación por E. coli vinculado a las populares hamburguesas, el cual provocó la muerte de una persona y que otras 75 enfermaran en 13 estados de Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) sigue creyendo que las cebollas fileteadas de un solo proveedor son la fuente probable de la contaminación, indicó McDonald's en un comunicado. Dijo que la próxima semana reanudará la venta de las hamburguesas cuarto de libra o Quarter Pounder en los restaurantes afectados, sin las cebollas.

El brote ha enfermado a al menos 75 personas enfermas en 13 estados, dijeron funcionarios federales de salud. Un total de 22 personas habían sido hospitalizadas, y dos desarrollaron una peligrosa complicación de enfermedad renal, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Una persona falleció en Colorado.

Información inicial analizada por la FDA mostró que cebollas fileteadas no cocinadas utilizadas en las hamburguesas “son una fuente probable de contaminación”, señaló la agencia. McDonald's ha confirmado que Taylor Farms, una compañía de productos agrícolas con sede en California, fue el proveedor de las cebollas frescas utilizadas en los restaurantes involucrados en el brote, y que provenían de unas instalaciones en Colorado Springs, Colorado.

McDonald's retiró su hamburguesa Quarter Pounder de los menús en varios estados —la mayoría de ellos en la región centro-norte y en las montañas Rocosas— cuando se anunció el brote el martes pasado. La compañía indicó el viernes que cebollas fileteadas de las instalaciones de Colorado Springs fueron distribuidas en aproximadamente 900 de sus restaurantes, incluidos algunos ubicados en centros de transporte como aeropuertos.

La empresa informó que el martes retiró de su cadena de suministro las cebollas fileteadas provenientes de esas instalaciones, e indicó que ha decidido dejar de adquirir cebollas de las instalaciones de Taylor Farms en Colorado Springs “en forma indefinida”.

Los 900 restaurantes McDonald's que solían recibir cebollas fileteadas de las instalaciones de Taylor Farms en Colorado Springs reanudarán las ventas de las Quarter Pounder sin cebollas fileteadas, señaló McDonald's.

Las pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura de Colorado descartaron que los medallones de carne de res fueran la fuente del brote, agregó la compañía.

El Departamento de Agricultura recibió muchos lotes de medallones de carne de res, frescos y congelados, recolectados de varios restaurantes McDonald's en Colorado vinculados con la investigación por E. coli. Todas las muestras dieron negativo a esa bacteria, señaló el departamento.

Taylor Farms informó el viernes que por precaución había retirado cebollas amarillas enviadas a sus clientes desde sus instalaciones en Colorado, y sigue trabajando con los CDC y la FDA mientras investigan.

La mayor parte de los casos de enfermedad reportados hasta el viernes habían ocurrido en Colorado, con 26. Al menos 13 personas enfermaron en Montana, 11 en Nebraska, 5 en Nuevo México y la misma cantidad en Utah, 4 en Missouri y la misma cantidad en Wyoming, dos en Michigan y una en cada uno de los siguientes estados: Iowa, Kansas, Oregon, Wisconsin y Washington, reportaron los CDC.