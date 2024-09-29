Pruebas gratuitas para detectar el covid-19: cómo pedirlas para que te las envíen a casa

Video Síntomas y tratamientos: todo lo que debes saber sobre las nuevas variantes del covid-19

El gobierno federal reactivó el programa de suministro gratuito de pruebas pata detectar infecciones por covid-19, lo que permite que cualquier hogar solicite hasta cuatro 'kits' de hisopos nasales caseros.

Las pruebas pueden ser solicitadas a través del sitio web covidtests.gov y del número 1-800-232-0233. Los 'kits' comenzarán a ser enviados la próxima semana.

"Antes de visitar a sus familiares y amigos en esta temporada navideña, hágase una prueba rápida y ayúdelos a mantenerse a salvo del covid-19", dijo en un comunicado la subsecretaria de preparación y respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Dawn O'Connell.

El sitio web se reabrió inmediatamente después de una nueva ola de contagios ocurridos este verano y antes de la temporada de enfermedades respiratorias de otoño e invierno. Por este motivo es que los funcionarios de salud piden también vacunarse contra el covid-19 y la gripe.

Los reguladores estadounidenses aprobaron una vacuna covid-19 actualizada que está diseñada para combatir las cepas recientes del virus y, esperan, también las próximas de invierno.

Sin embargo, la vacunación está disminuyendo. La mayoría de las personas en Estados Unidos tiene cierta inmunidad a infecciones o vacunas previas, pero menos de una cuarta parte de los adultos en el país recibieron la vacuna contra el covid-19 del otoño pasado.

Las pruebas rápidas de antígenos tardan unos 30 minutos en dar resultados. Los nuevos 'kits' son capaces de detectar las variantes que circulan actualmente y pueden aplicarse a personas con o sin síntomas del virus.

Las pruebas caseras de venta libre suelen costar alrededor de $11 desde el año pasado. Las aseguradoras ya no están obligadas a cubrir su costo.

Si tienes en casa pruebas para detectar el covid-19 que ya caducaron

Si cuentas con pruebas del covid-19 en casa, las autoridades sanitarias han dicho que es necesario revisar la fecha de caducidad en los paquetes. A muchas de las pruebas se les ha otorgado una fecha de vencimiento extendida a partir de la fecha que aparece en la caja.

También el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos ofrece orientación sobre la caducidad de las pruebas de ciertas marcas.

¿Son estas pruebas que enviarán realmente gratuitas?

No hay ningún costo para los hogares que solicitan las pruebas, pero los contribuyentes estadounidenses ya han pagado una cantidad significativa por el programa de pruebas.

Desde que el covid-19 comenzó a propagarse por primera vez en 2020, el gobierno federal ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo y la compra de pruebas y vacunas para el covid-19.

La administración de Joe Biden ha distribuido 1,800 millones de pruebas de covid-19, la mitad de ellas a los hogares por correo. No está claro cuántas pruebas tiene todavía el gobierno a mano.

