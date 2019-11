Epidemia de sedentarismo entre adolescentes: solo 20% se mueve lo suficiente (y para ellas es mucho peor)

El porcentaje de adolescentes que no hace suficiente ejercicio en todo el mundo es del 80%, una cifra alarmante por las repercusiones que tiene para su salud, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque los expertos llevan mucho tiempo advirtiendo sobre los peligros del sedentarismo, se trata del primer estudio global sobre la materia entre este grupo de edad y resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que los especialistas no se refieren a hacer deporte si no, simplemente, a moverse.