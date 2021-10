Hispana con cáncer de seno metastásico supera los pronósticos gracias a un ensayo clínico

“He escuchado a mucha gente decir que no quieren participar en ensayos clínicos. Soy prueba viviente de que vale la pena hacerlo. La gente por lo general vive 2 años en este estudio y yo llevo 8. Sé que el mañana no está garantizado. La doctora nunca me ha dado tiempo de vida porque no es ella quien lo decide, eso está en manos de Dios. Nosotros le damos el 100% y veremos hasta dónde llegamos”.