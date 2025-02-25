Cambiar Ciudad
Enfermedades

La alerta de la OMS por una "enfermedad desconocida" que puede causar la muerte en 48 horas: hay más de 50 fallecidos

Según la oficina de la OMS en África, los investigadores rastrearon el origen del brote hasta la aldea de Boloko, donde tres niños menores de cinco años murieron después de, supuestamente, comer un cadáver de murciélago.

Por:
Univision
Video ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de un infarto fulminante? El Dr. Juan explica

Al menos 50 personas han muerto a causa de una enfermedad en el noroeste de la República Democrática del Congo, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cerca de la mitad de las muertes ocurrieron dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, dice la OMS en un reporte semanal de brotes y otras emergencias en África.

“El brote, en el que los casos han aumentado rápidamente en cuestión de días, plantea un importante problema de salud pública”, advirtió la OMS en el reporte.

Los infectados con la rara enfermedad presentan fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia, dolores corporales, sudoración, rinorrea, rigidez, tos, vómitos, diarrea, dolor abdominal y calambres. Además de otros síntomas relacionados con la fiebre hemorrágica.

¿Cuándo inició el brote de esta rara enfermedad?

El brote comenzó el 21 de enero y se habían registrado hasta el 15 de febrero 419 casos, incluidos 53 fallecimientos, indicó la OMS.

Según la oficina de la organización en África, los investigadores rastrearon el origen del brote hasta la aldea de Boloko, donde tres niños menores de cinco años murieron después de, supuestamente, comer un cadáver de murciélago.

Los tres menores sufrieron síntomas similares a los de una fiebre hemorrágica (sangrado por la nariz y vómitos de sangre) antes de morir entre el 10 y el 13 de enero.

Desde hace tiempo existen preocupaciones sobre las enfermedades que saltan de los animales a los humanos.

El número de esos brotes en África ha aumentado en más del 60% en la última década, dijo la OMS en 2022.

Después de que el segundo brote de la actual enfermedad misteriosa comenzara en la localidad de Bomate el 9 de febrero, se han enviado muestras de 13 casos al Instituto Nacional de Investigación Biomédica en la capital congoleña, Kinshasa, para su análisis, según la OMS.

“Se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa de enfermedades y muertes en las dos zonas sanitarias”, dice el reporte.

¿Qué enfermedades han descartado los investigadores de la OMS?

Debido a que los pacientes infectados han presentado síntomas relacionados con la fiebre hemorrágica, los investigadores han tenido que realizar pruebas para descartar que se trate de virus mortales conocidos, como el ébola, el dengue, la fiebre de Marburgo y la fiebre amarilla, que suelen estar relacionados con este tipo de fibre.

Las fiebres hemorrágicas virales son enfermedades infecciosas que pueden dañar las paredes de los vasos sanguíneos pequeños y causar filtraciones, lo que puede afectar la capacidad de la sangre para coagularse.

“Estas enfermedades ocurren más comúnmente en zonas tropicales. En los Estados Unidos, la gente que se contagia ha viajado poco antes a alguna de esas zonas”, explica en su sitio web la Clínica Mayo.

Sin embargo, todas las muestras realizadas a los pacientes han dado negativo para el ébola u otras enfermedades comunes de fiebre hemorrágica como el virus de Marburgo. Aunque algunas dieron positivo para malaria.

La OMS alertó que "se necesita apoyo urgente para reforzar los servicios de salud, acelerar las pruebas de diagnóstico y involucrar a las comunidades para prevenir una mayor transmisión".

