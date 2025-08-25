Reportan el primer caso de un humano infestado por el gusano barrenador en EEUU

Video Texas se prepara para una plaga de gusano barrenador carnívoro en sus campos

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informó del primer contagio humano de miasis, una enfermedad propagada por el gusano barrenador, que en meses recientes ha ocasionado la suspensión del comercio ganadero entre Estados Unidos y México.

En una declaración enviada a distintos medios de comunicación, Emily G. Hilliard, vocera de la agencia, confirmó el contagio humano que, según dijo, ocurrió luego de que la persona viajó a El Salvador, un país afectado por el brote del gusano llamado 'come carne'.

"El riesgo para la salud pública en Estados Unidos por esta introducción es muy bajo", añadió la funcionaria.

El gusano barrenador ha sido motivo de discusión a nivel internacional recientemente por casos detectados en el ganado vivo en México, razón por la cual Estados Unidos mantiene pausadas las importaciones de ganado vacuno, equino y de bisontes.

Qué es la miasis y cómo se relaciona con el gusano barrenador

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad que afecta principalmente la piel del ganado y de las personas, ya que infecta las heridas abiertas o membranas mucosas, de acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La enfermedad no puede transmitirse de persona a persona, sólo es propagada a través de las moscas que luego introducen sus huevecillos en heridas abiertas.

"La infestación por gusano barrenador es un tipo de miasis que ocurre cuando las larvas de moscas de gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) infestan la carne viva de animales de sangre caliente, más comúnmente del ganado, y menos comúnmente de aves, mascotas y personas", dicen los CDC.

La miasis por gusano barrenador suele afectar principalmente a los animales, pero puede darse en personas en casos raros, según los CDC.

Las personas en Centroamérica y el Caribe, donde el gusano barrenador es endémico, corren mayor riesgo de contraer miasis por el gusano.

"Hay países en América Central, donde se había controlado al gusano barrenador que están notificando un aumento de casos en animales y personas", dicen los CDC.

Para prevenir una propagación del gusano en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha presionado a las autoridades mexicanas para hacer más en sus acciones de prevención de la expansión del avance del gusano.

A mediados de agosto, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció un plan de acciones del lado estadounidense para frenar el paso del gusano a Estados Unidos, como la cría de miles de millones de moscas estériles.

El uso de moscas estériles es el principal método utilizado para frenar la expansión del gusano. El plan estadounidense es lanzarlas en el sur de Texas, colindante con los estados del norte de México, que son de los principales productores de ganado.

La mosca estéril se aparea con las hembras, previniendo que se reproduzcan y así al pasar el tiempo la población del gusano se reduce al punto de desaparecer. Ese método había sido utilizado con éxito en el pasado en Estados Unidos y en México que, desde 1991, tras años de llevar a cabo acciones para eliminarlo, fue declarado libre del gusano.

Los casos humanos de miasis por el gusano en México

En medio de la propagación del gusano en México, las autoridades han reportado varios casos humanos de miasis por gusano barrenador.

La Secretaría de Salud federal ha reportado más de dos decenas de casos desde que se registró el primer contagio humano en mayo. El gobierno ha dicho que está implementando planes de lanzamiento de moscas estériles en el país para frenar la propagación.

