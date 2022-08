Una aspirina al día, nada de café: 8 consejos para la salud del corazón que debes ignorar

El diario The New York Times advertía en 2018 sobre un estudio del Instituto Nacional de la Salud (INS) que pretendía probar si es cierto o no que una bebida al día ayuda a prevenir los ataques al corazón. Todo estaría bien si no fuera porque, como denunciaba el diario, cinco grandes compañías relacionadas con el alcohol (Anheuser-Bush, Heineken, Deiageo, Pernod Ricard y Carlsberg) estaban implicadas mediante una fundación que destina dinero a la institución.