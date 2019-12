Fumar versus vapear: ¿son cosas comparables?

-Siempre digo que desde el principio fue una comparación incorrecta. Realmente no hay, al menos que yo sepa, ningún producto de consumo que, si se usa de acuerdo con sus instrucciones, sea más tóxico que los cigarrillos tradicionales. Punto. Por lo tanto, encontrar algo que sea más insalubre que estos cigarrillos, sería difícil simplemente por el nivel de toxicidad del tabaco.

Cuando piensas en los cigarrillos tradicionales, estás viendo la inhalación de una mezcla causada por la combustión de plantas de tabaco y otras sustancias químicas. Mientras que, en los cigarrillos electrónicos, estás aspirando el vapor de un líquido . Por definición, es una exposición muy distinta. ¿Compararías fumar un cigarrillo con fumar crack? No. Porque sabemos que son muy diferentes.

-La gran mayoría de estos productos de vapeo contienen lo que llamamos compuestos base. Eso es propilenglicol y glicerina vegetal. Y cuando se calientan a cierta temperatura, se producen compuestos como la acroleína, el formaldehído, los aldehídos ácidos. Todos estos son químicos que sabemos que son tóxicos cuando se inhalan. El hecho de que no están en el líquido base no significa que eventualmente los pulmones no estarán expuestos a ellos.