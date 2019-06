Sobredosis de drogas, suicidios y alcohol: las 'muertes por desesperación' afectan más a los millennials

Las llamadas 'muertes por desesperación' –como se les llama a las fatalidades por suicidio, sobredosis de drogas y alcohol– han alcanzado cifras récord en los millennials de Estados Unidos y están afectando desproporcionadamente a esa generación, según lo revela un reporte de las organizaciones sin fines de lucro Trust for America’s Health y Well Being Trust que analizaron data del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).