Cada 80 segundos un adulto con diabetes es hospitalizado por enfermedad cardiovascular en EEUU

Para pacientes como Helena Pantin, de 73 años, muchas veces ambos diagnósticos vienen juntos. "No sabía que tenía descontrolados los niveles de azúcar en sangre hasta que a los 60 años me enteré de que tenía la tensión arterial elevada luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular, que resultó muy pequeño y no dejó secuelas gracias a Dios. Ahora cuido mi alimentación y mi médico me mandó medicamentos para controlar mi diabetes tipo 2 y mi hipertensión", cuenta a Univision Noticias.