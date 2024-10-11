BrucePac retira del mercado casi 10 millones de libras de carne y pollo por posible contaminación con listeria

Video Reportan la décima muerte por brote de listeria relacionada a productos de Boar's Head: lo que se sabe

Una empresa ordenó el retiro del mercado de casi 10 millones de libras de productos cárnicos y avícolas elaborados en una planta de Oklahoma ante temores de que estén contaminados con la bacteria listeria, que puede causar enfermedades y la muerte.

BrucePac, con sede en Woodburn, Oregón, retiró del mercado esta semana aproximadamente 5,000 toneladas de alimentos listos para consumir después de que funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos detectaran listeria en muestras de aves de corral durante pruebas de rutina.

Pruebas posteriores identificaron que el pollo de BrucePac era la fuente. El retiro incluye 75 productos de carne y pollo.

Los alimentos incluyen productos como tiras de pechuga de pollo a la parrilla que se elaboraron en las instalaciones de la empresa en Durant, Oklahoma.

Se produjeron entre el 19 de junio y el 8 de octubre y se enviaron a restaurantes, proveedores de servicios de comida y otros lugares de todo el país, dijeron funcionarios del gobierno.

Los productos tienen una fecha de caducidad del 19 de junio de 2025 al 8 de octubre de 2025.

Los funcionarios dijeron que les preocupa que los alimentos aún puedan estar disponibles para su uso o almacenados en refrigeradores o congeladores. Los productos deberían desecharse, agregaron.

No hay informes confirmados de enfermedades relacionadas con el retiro.

Comer alimentos contaminados con listeria puede provocar enfermedades potencialmente graves. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, cada año unas 1,600 personas se infectan con la bacteria listeria en Estados Unidos y unas 260 mueren.

Las infecciones por listeria suelen causar fiebre, dolores musculares y cansancio, y pueden causar rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

Los síntomas pueden aparecer rápidamente o hasta 10 semanas después de haber ingerido alimentos contaminados. Las infecciones son especialmente peligrosas para las personas mayores, las que tienen el sistema inmunológico debilitado o las embarazadas.

Caso de BrucePac se suma al de Boar's Head, que cerró una planta por fallas en protocolos sanitarios

El caso de BrucePac se suma al de la empresa de embutidos Boar’s Head, que a mediados de septiembre anunció el cierre de su planta de Virginia tras un brote mortal de listeria que ha sido vinculado a fallas en los protocolos sanitarios en la fábrica.

La compañía con sede en Sarasota, Florida, dijo entonces que también suspenderá permanentemente la producción de paté de hígado, el producto que se vinculó con la muerte de al menos 10 personas y la hospitalización de unas 50 más por listeria en 18 estados.

La planta de Jarratt no ha operado desde finales de julio, cuando Boar's Head retiró del mercado más de 7 millones de libras de carnes frías y otros productos luego de que se confirmó que sus productos estaban contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

La décima víctima mortal por listeria vinculada reportada tras el brote de casos vinculados a los productos de Boar’s Head se encontraba en Nueva York. Hasta el momento, las autoridades registran decenas de casos activos desde Arizona hasta Nuevo México.