5 alimentos que te ayudan a combatir resfriados y gripe

A continuación, una lista de cinco alimentos que no pueden faltar para evitar gripes y resfriados .

El caldo de pollo o de gallina también son buenas opciones por la cantidad de vitaminas A, C y E. Pero además, el caldo de pescado ayuda a fortalecer nuestro sistema por ser fuente de vitamina B12, aporta hierro, es una fuente de vitamina A, D, fósforo, magnesio, yodo y calcio.

2. Frutas y hortalizas Por su alto contenido de vitaminas C, A y zinc, contribuyen a que el cuerpo reaccione mejor al ataque de un virus, ya que ayuda a fortalecer las defensas. Entre las más recomendadas para consumir en casos de gripes y resfriados tenemos las frutas cítricas, que contienen un alto contenido de vitamina C .

3. Condimentos naturales Si eres de los que le gusta comer carnes y pollos con buen sabor, seguramente no serás de los más propensos a enfermar de gripe o resfriado durante la temporada fría, ya que hay algunos alimentos que te sorprenderán por su sus beneficios.

El Jengibre es de esos fascinantes aliados en la comida, no solo por su buen sabor para acompañar ensaladas y carnes, sino por sus propiedades curativas. Su sabor picante no solo contribuye a mejorar la digestión, sino que calienta el organismo por lo que ayuda a evitar resfriados. Otros condimentos naturales que no pueden faltar en tu casa son el cilantro y el perejil.