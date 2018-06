La curva de la felicidad tiene forma de 'U': nos sentimos mejor a partir de los 50

Tras sufrir en carne propia la crisis de los 40 y remontar cuando alcanzó los 50, Rauch de 58 años ha investigado a fondo con entrevistas a economistas, psicólogos y neurocientíficos y más de 300 cuestionarios sobre algo que los psicólogos conocen desde hace tiempo pero que no deja de resultar alentador: la edad tiende a trabajar en favor de la felicidad .

Esto es universal . Se produce en todos los niveles sociales, hombres y mujeres (aunque aquí sí hay algunas diferencias, como veremos más abajo), pobres y ricos, sin importar el nivel educativo. Por supuesto que hablamos de estadísticas y no le ocurre a todo el mundo. Enfermedades, desempleo o separaciones afectan a la curva pero, calibrando estos y otros factores, la estadística se mantiene.

Por otro lado, no tienen mayor tendencia a la depresión, que es más frecuente en medio de la vida que al final, en contra de lo que se suele creer. "La edad con frecuencia nos hace más hábiles a la hora de lidiar con la depresión y la adversidad", escribe el autor.

La cuestión es que a la gente joven se le da muy mal, en general, regular sus emociones. "La gente es consciente de que ha obtenido aprendizajes con la edad y parece aquietar sus emociones. Se dicen algo así como 'no voy a dejar que eso me moleste más'", dice en el libro la psicóloga de la Universidad de Cornell Elaine Wethington.

Vivir en Seattle y esperar sol todos los días

“Es como si vivieras en Seattle y esperases sol y buen tiempo cada día”, señala el autor. He aquí una gigantesca fuente de frustración.

Concretamente, la encuesta mostró que los niveles de estrés, preocupación y rabia descienden de forma significativa a medida que los participantes se adentran en la década de los 50. De la misma forma, los niveles de felicidad y disfrute de la vida se incrementan. El único sentimiento que no entiende de curvas de felicidad es la tristeza .

Un rasgo interesante de la investigación de la Universidad de Warwick es que contó con la participación de personas de dos países con sistemas sanitarios y de atención a la tercera edad muy diferentes. Pese a lo cual, no se observaron diferencias.

Por otra parte, variables como tener niños pequeños, estar desempleado o soltero no afectan a la configuración de esta U que describe el estudio. Sí hay, en cambio, diferencias entre sexos: las mujeres de todas las edades confiesan sentir mayor estrés, preocupación y tristeza en comparación con los hombres.

¿Hay que esperar tanto tiempo? En su libro You're Looking Very Well (subtitulado "la sorprendente forma de envejecer"), el profesor emérito de biología Lewis Wolpert se refiere a esa intuición universal de que cuanto mayores nos hacemos, más lejos vemos lo que significa “viejo”, y explica por qué a partir de los 45 la gente se hace más alegre y optimista, y alcanza la plenitud cuando llega a los 70 o incluso 80 años.