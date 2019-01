"Me han informado completamente sobre la investigación y espero que el director Mueller entregue el informe pronto, de lo contrario no voy a hablar de una investigación abierta y en curso", agregó.

Sarah Sanders, portavoz del presidente, dijo a la prensa que "lo que le puedo decir es que el presidente no hizo nada malo en todo este proceso y que los cargos contra Stone no tienen nada que ver con el presidente". Stone había dicho que no iba a testificar en contra de Trump, pero ahora no lo descarta.