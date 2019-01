Rudy Giuliani: "Nunca dije que no hubo colusión" entre la campaña de Trump y Rusia

Son muchas las veces que el presidente Donald Trump ha negado que hubiese complicidad entre su campaña electoral en 2016 y funcionarios rusos. En su cuenta de Twitter, al menos 13 veces ha publicado sobre este espinoso asunto para rechazar la acusación. Ahora su abogado personal Rudy Giuliani matiza aquel mantra repetido con regularidad por el mandatario ("no hubo colusión"), pero excluye de toda responsabilidad a Trump.

En una entrevista este miércoles el CNN, Giuliani, exalcalde de Nueva York dijo que no sabe si otras personas del equipo de Trump, incluyendo al ex presidente de la campaña, Paul Manafort , estuvieron trabajando con el Kremlin durante la carrera presidencial de 2016.

"Nunca dije que no había colusión entre la campaña, o la gente en la campaña" , admitió Giuliani para después añadir: "Dije el presidente de Estados Unidos. No hay ni una sola prueba de que el presidente de Estados Unidos haya cometido el único crimen que se puede cometer aquí, conspirando con los rusos para hackear el DNC (Comité Nacional Demócrata)".

Preguntado por esa evidencia, Giuliani aseguró que Trump nunca compartió los datos de las encuestas por sí mismo y que sólo se enteró de ello recientemente en las noticias. "Donald Trump no estaba dando datos de encuestas a nadie" , dijo Giuliani, añadiendo que "no lo sabía hasta que fue revelado hace unas semanas en un artículo".



La última negación de Trump a la supuesta colusión se publicó en tsu cuenta de Twitter el 10 de diciembre: "Los demócratas no pueden encontrar un arma que vincule la campaña de Trump a Rusia después del testimonio de James Comey. "No hay arma de asfixia....No hay colusión. @FoxNews. Eso es porque no hubo COLUSIÓN. Así que ahora los demócratas van a una simple transacción privada, equivocadamente la llaman una contribución de campaña".