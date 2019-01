"Bajo ninguna circunstancia seré un falso testigo contra el presidente y no mentiré para quitarme presión de encima. Buscaré mi reivindicación completa (...) No testificaré contra el presidente", dijo Stone, de 66 años, ante las cámaras después de salir de la cárcel.

Por ahora, con base en lo que Mueller ha hecho hasta el momento, consideran al presidente a salvo: “Acá no hay conspiración todavía y tampoco salpica al presidente. Si esto es lo que hay, no es suficiente. Probablemente estas personas no habrían sido investigadas si no hubieran estado ligadas a Trump”, explicó Aguilar.