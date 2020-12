Trump dice que ningún candidato presidencial que ganó Florida y Ohio "perdió nunca las elecciones"... y no es cierto

El presidente ha hecho numerosas afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral generalizado, a pesar de que el fiscal general William Barr dijo a principios de diciembre que el Departamento de Justicia no ha encontrado pruebas de que hubiera ocurrido un fraude generalizado, según The Associated Press. En una declaración conjunta , el Comité Ejecutivo del Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral y el Consejo Coordinador del Sector de Infraestructura Electoral también dijeron que "no hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o se haya sido en peligro de forma alguna".