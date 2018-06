Esta ciudad dice que ya no puede recibir a más refugiados y asilados que "huyen" de Trump

La mayor ciudad de Canadá, Toronto, ya no puede recibir a más solicitantes de asilo o refugiados según advirtió su alcalde, ya que las instalaciones asignadas para recibir a los potenciales solicitantes están a su máxima capacidad.

"Necesitamos ayuda (...) sencillamenta ya no tenemos los recursos para hacerlo solos", dijo Tory. "Esta presión ya no tiene precedentes", agregó. El reporte elaborado por la administración interina de la ciudad dice textualmente: "El sistema de refugios de la ciudad de Toronto ya no puede manejar la presión por más tiempo" para luego añadir: "La situación es ahora urgente".