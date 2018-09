El gobierno de Trump reduce la cuota anual de refugiados a 30,000

A principios de agosto el diario The New York Times había anticipado que la Casa Blanca estudiaba una nueva reducción del número permitido de refugiados, una de las tantas promesas de campaña de Trump.

Malos presagios

En los últimos 15 años y con el aval de tres secretarios de Justicia, la violencia doméstica fue considerada como una causa de asilo válida dentro del grupo social en particular, una de las cinco razones de asilo.

El primer golpe

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump en aquel entonces.