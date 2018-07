Que Donald Trump se contradice a sí mismo y brinda diferentes versiones sobre casi cualquier tema, no resulta exactamente una novedad. Pero en el caso de la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016, el presidente podría estar batiendo un récord con versiones diametralmente opuestas sobre el mismo tema en apenas días.

En estos días hemos escuchado al presidente Invitar a Putin a Washington, luego dar marcha atrás; decir que los rusos no interfirieron, para luego decir que sí... y después decir que no en la actualidad, pero que sí para favorecer a los demócratas. Este es un repaso de estas y otras contradicciones de este Trump vs Trump de los últimos 10 días.