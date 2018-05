A puertas cerradas, republicanos estudian plan para volver a introducir una reforma migratoria en el Congreso

“Están tratando de juntar ambos proyectos. Pero no está claro si la estrategia sea lo mejor en estos momentos. No hay claridad si el plan HR 4760 le sumará votos al plan de visas para campesinos o le restará peso: Es un asunto que están tratando de resolver”.

El escenario actual

El grupo, encabezado por los congresistas Carlos Curbelo (Florida) Jeff Denham (California) y Will Hurd (Texas), propone que Ryan envíe cuatro planes al pleno y el primero que logre 218 votos sea aprobado. Entre ellos, incluyen el Dream Act de 2017, que cuenta con respaldo bipartidista, y la iniciativa Goodlatte-Labrador.

Los demócratas aseguran que darán los votos necesarios (193) para que se apruebe una medida, pero siempre y cuando no sea el proyecto Goodlatte-Labrador. La mayoría de los republicanos, en cambio, estarían dispuestos a aprobar el proyecto que los demócratas rechazan y Trump ha advertido que solo firmará un plan como el HR 4760 , que entre otras medias incluye la construcción del muro en la frontera con México, reduce la inmigración legal o en cadena, restringe las visas de trabajo, aumenta las redadas, reduce la política de asilo y acelera las deportaciones.

Con excepción de los dreamers, el plan Goodlatte-Labrador no incluye ninguna vía de legalización para el resto de indocumentados que viven en el país.

Ryan, a su vez, dijo la semana pasada que no enviaría ningún plan al pleno que no tenga garantías que será firmado por el presidente. Es decir, solo deja abierta la puerta para el proyecto HR 4760. “Una derrota anunciada”, dijo otra fuente republicana conocedora de las conversaciones.

El punto de desacuerdo

La oficina de la senadora Catherine Cortez-Masto (demócrata por Nevada) tiene las mismas preocupaciones de Torres: no hay garantías respecto a la legalización, por ejemplo, de los familiares inmediatos de los dreamers.

“Los planes del presidente no tienen nada de generoso”, dice Reynaldo Benítez, vocero de Cortez-Masto. “La actitud que ha tenido el presidente es la actitud de alguien que en verdad quiere negociar y llegar a un acuerdo”.

Discurso de campaña

Para otros, los discursos y las actuaciones del gobierno de Trump son parte de un discurso de campaña que comenzó en 2015 y no se ha detenido, ni se detendrá hasta las elecciones del 2020.

“No creo que se den deportaciones masivas. La sociedad norteamericana no podrá digerirlo, ni tampoco la economía norteamericana”, dice Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington. “Seguirán aumentando las deportaciones, sobre todo otorgándole mayor discrecionalidad a las autoridades para logarlo, pero mientras estas no se salgan de control para la opinión publica (que las expulsiones que no vayan a convertirse en una tragedia humanitaria)”.