Propuesta republicana sobre DACA puede convertirse en otro proyecto fracasado en el Congreso

El plan fue anunciado por los congresistas Carlos Curbelo (Florida), Jeff Denham (California) y Will Hurd (Texas). Los tres aseguraron que utilizarían una herramienta conocida como “petición de descargo”, un mecanismo que permite obligar al presidente del Congreso, Paul Ryan (republicano por Wisconsin) a una votación en el pleno de la Cámara de Representantes.

Paul Ryan no tardó en reaccionar. Poco después del anuncio del grupo rebelde, dijo que la iniciativa era perder el tiempo, que no llevaría nada al pleno y que no había garantías de que lo apoyará el presidente Donald Trump.