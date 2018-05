Sobre la política de tolerancia cero para reducir la inmigración indocumentada y separar a las familias que intentan cruzar la frontera sin tener papeles, señaló que "la gran mayoría no es gente mala. No son criminales. No pertenecen a la pandilla mara salvatrucha (MS-13). Pero tampoco son personas que se pueden asimilar fácilmente a Estados Unidos, a nuestra sociedad moderna. Son gente sumamente rural. No hablan inglés, no se integran bien, no tienen habilidades. No son malas personas, vienen por una razón y yo empatizo con esas razones, pero la ley es la ley".