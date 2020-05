Así se está entregando la información del censo en las casas que no reciben regularmente correo postal

Las entregas en persona de las invitaciones a participar en el censo 2020 se reinician en diez estados este 27 de mayo . La comunicación ha sido enviada a los buzones de 95% de la población de Estados Unidos, pero un 5% no la ha recibido porque se encuentra en direcciones no tradicionales. Es decir, se trata de propiedades que no reciben regularmente correo postal, sea porque se encuentran en zonas rurales o porque usan los servicios de un casillero del correo (P.O. Box).

La entrega de los paquetes no implica riesgo de contacto en medio de la pandemia de covid-19, explica Donald Bendz, coordinador de medios de la Oficina Regional del Censo de Los Ángeles. “Los trabajadores llevarán guantes, mascarillas y antibacterial para las manos, y serán entrenados en el distanciamiento social. No hay riesgo para el público. Es ‘contact-free’ –sin contacto– pues las personas dejarán los paquetes en tu puerta principal”.