Primer debate presidencial: falsedades y afirmaciones engañosas sobresalieron en el encuentro entre Biden y Trump

En el polémico primer debate presidencial entre el presidente Trump y el exvicepresidente Joe Biden, Trump se basó en repetidas ocasiones en hechos problemáticos y falsos que han sido desmentidos a lo largo de su presidencia. Biden, por el contrario, se apartó un poco de la verdad en ocasiones.

He aquí un resumen de 21 de las afirmaciones más destacables que se hicieron. Como hacemos habitualmente, no otorgamos Pinochos cuando hacemos un resumen de los hechos en los debates.





"El alcalde de Moscú, su esposa, le dio a tu hijo tres millones y medio de dólares":

Trump



Trump se refiere a una acusación aparecida en un informe reciente publicado por la mayoría republicana del Comité de Seguridad Nacional del Senado: "Rosemont Seneca Thornton, una empresa de inversión cofundada por Hunter Biden, recibió $3.5 millones en una transferencia bancaria de Elena Baturina, quien presuntamente recibió contratos de construcción ilegales de su esposo, el exalcalde de Moscú". El informe dijo que la transferencia bancaria era parte de un "acuerdo de consultoría", pero no alega ninguna ilegalidad en la transacción.

Presuntamente, en el momento de la transferencia, Baturina vivía en el Reino Unido con su esposo, Yuri Luzhkov, quien murió en 2019. Pero el abogado de Hunter Biden dijo que la afirmación de que su cliente recibió $3.5 millones de Baturina es falsa.

"El informe del Senado alega falsamente que Hunter Biden tenía una relación financiera con la ejecutiva de negocios rusa Yelena Baturina y que recibió $3.5 millones de Baturina", dijo el abogado de Biden, George Mesires, en un correo electrónico. "Hunter Biden no tenía ningún interés y no era 'cofundador' de Rosemont Seneca Thornton, por lo que la afirmación de que le pagaron $3.5 millones es falsa".

El informe del Senado afirmó que "Luzhkov utilizó su cargo de alcalde para aprobar más de 20 proyectos inmobiliarios que fueron construidos por una empresa de construcción propiedad de Baturina y que, en última instancia, generaron ganancias multimillonarias en rublos para su familia".

El propio Trump en algún momento esperaba ser parte de los proyectos inmobiliarios de Moscú supervisados por Luzhkov cuando fue alcalde entre 1992 y 2010. Luzhkov, en una entrevista antes de su muerte, le dijo a la agencia de noticias rusa Interfax que Trump planeaba construir un centro comercial subterráneo en Moscú a mediados de la década de 1990.

"Trump estuvo en Moscú", dijo Luzhkov. "Tuvo contactos sobre asuntos relacionados con la construcción del centro comercial subterráneo Okhotny Ryad en la plaza Manezh". Pero el trato nunca se concretó.





"Dijiste que fuiste a la [Universidad] Estatal de Delaware, pero se te olvidó el nombre de tu universidad. No fuiste a la Estatal de Delaware. Te graduaste como el peor o casi el peor de tu clase": Trump



Trump repite una falsedad promovida por su campaña, aunque la propia universidad la niega.

"Si se analiza en un contexto más amplio, está claro que Biden estaba discutiendo su larga asociación con colegios y universidades históricamente de mayoría negra, no estaba afirmando que había asistido a la Universidad Estatal de Delaware (DSU, por sus siglas en inglés)", dijo Carlos Holmes, portavoz de la universidad en una declaración al Delaware News Journal. "En el video, el exvicepresidente no estaba insinuando que había asistido a la universidad, sino que se refería al apoyo que había recibido por parte de la escuela cuando anunció su candidatura al Senado de Estados Unidos en el campus de la DSU en 1972", dijo Holmes.

Biden ha admitido que no fue el estudiante más aplicado de la Universidad de Delaware. Se graduó en el lugar 76 de 85 en la Facultad de Derecho de Siracusa.





"Yo fui quien trajo de regreso el fútbol, por cierto. Traje de regreso el fútbol del Big Ten. Fui yo, y estoy muy contento de haberlo hecho": Trump

Trump se opuso a las suspensiones del juego, pero eso es todo. Él y otros funcionarios de la Casa Blanca indicaron que había recursos federales disponibles para la Conferencia de los Diez Grandes (Big Ten), pero una persona familiarizada con el proceso le dijo al Washington Post que la conferencia no ha recibido, ni ha solicitado, asistencia federal.

"El presidente Trump no tuvo nada que ver con nuestra decisión y no influyó en las deliberaciones", le dijo a NBC un presidente no identificado de una de las universidades de la Conferencia del Big Ten. "De hecho, cuando surgió su nombre, fue negativo porque nadie quería que esto fuera algo político".





"Seattle, se enteraron de que íbamos a venir al día siguiente, alzaron las manos y recuperamos Seattle, Minneapolis. La recuperamos, Joe, porque creemos en la ley y el orden": Trump



Este es un estribillo constante de Trump en la campaña electoral, pero no es cierto.

La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan (Demócrata), le negó rotundamente a PlumLine del Washington Post que se haya producido conversación alguna como ésta con Trump, o con persona alguna de su entorno. "Nunca se puso en contacto conmigo ni con mi oficina para advertirnos", dijo Durkan, y añadió que nadie de la Casa Blanca ni nadie relacionado con Trump les había dicho tal cosa. "No tuvimos ninguna conversación con la Casa Blanca sobre nada relacionado con las protestas, [la Zona Autónoma de] Capitol Hill ni nada por el estilo", dijo la alcaldesa, aunque las conversaciones relacionadas con el coronavirus sí se produjeron en varios momentos. "Sencillamente nunca sucedió", dijo. "No sé en qué mundo vive". La alcaldesa había firmado una orden ejecutiva el 30 de junio para cerrar formalmente la Zona Autónoma de Capitol Hill y el 1 de julio la policía tomó medidas para despejarla.

En cuanto a Minneapolis, las autoridades estatales dicen que Trump no tuvo nada que ver con la decisión de enviar la Guardia Nacional a Minneapolis en medio de la violencia y las protestas por el asesinato de George Floyd bajo custodia policial. El gobernador Tim Walz, demócrata, ya había ordenado la movilización de cientos de miembros de la Guardia. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey solicitó oficialmente tropas el 28 de mayo. Luego, el gobernador, no Trump, activó toda la Guardia Nacional de Minnesota, que consta de 15,000 miembros. Trump simplemente vio las escenas en televisión, y llamó a Walz, ofreciéndole enviar al ejército.





"Tenemos un mayor déficit con China ahora que antes": Biden

Esto es erróneo. El déficit comercial de bienes y servicios con China ascendió a $380 mil millones de 2017 a 2018, pero luego, debido a la guerra arancelaria de Trump, cayó a $308 mil millones en 2019, según el Departamento de Comercio. El déficit comercial ha seguido cayendo por debajo de los niveles de 2019 en el primer semestre de 2020.

En los momentos finales del primer debate presidencial, el 29 de septiembre el presidente Trump repitió su afirmación infundada de que el voto por correo provocará un fraude generalizado. (Meg Kelly, Drea Cornejo/The Washington Post)





"Esto va a ser un fraude como ustedes nunca han visto. ... Es una elección amañada":Trump



Como de costumbre, Trump expuso la teoría conspirativa infundada de que el uso generalizado de las boletas de voto por correo durante una pandemia de una enfermedad infecciosa provocaría un enorme fraude electoral. (No hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones). El Departamento de Seguridad Nacional dice que Rusia está propagando el mismo tipo de desinformación para sembrar dudas sobre el voto por correo y la integridad de las elecciones estadounidenses.

"Por supuesto, existe evidencia de algún fraude con el voto en ausencia, al igual que existe del fraude con el voto en persona, aunque en ambos casos es mínima, un puñado de los cientos de millones de votos emitidos en las últimas dos décadas", dijo Richard Briffault, profesor y experto en elecciones de la Facultad de Derecho de Columbia. Cinco estados (Colorado, Hawái, Oregón, Utah y Washington) utilizan las boletas de voto por correo como método principal de votación. En 2018, más de 31 millones de estadounidenses votaron por correo, lo cual representa una cuarta parte de los participantes en las elecciones, según el National Vote at Home Institute.

A pesar de este dramático aumento en el voto por correo en el transcurso del tiempo, las tasas de fraude siguen siendo infinitamente pequeñas, según el Centro Brennan para la Justicia. "Ninguno de los cinco estados que celebran sus elecciones principalmente por correo ha tenido escándalos de fraude electoral desde que se hizo ese cambio".

Un análisis del Washington Post de los datos del voto por correo recopilados por tres estados con la ayuda del Centro de Información de Registro Electrónico (ERIC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro, reveló que los funcionarios identificaron 372 posibles casos de doble votación o votación en nombre de personas fallecidas de los aproximadamente 14.6 millones de votos emitidos por correo en las elecciones generales de 2016 y 2018, lo cual representa el 0.0025%.

Los expertos dicen que sería casi imposible falsificar con éxito las boletas que se están preparando para las elecciones generales de noviembre. Los funcionarios electorales estatales utilizan múltiples salvaguardas para verificar la autenticidad de las boletas de voto por correo. La mayor parte de los estados tienen códigos de barras impresos en sus boletas de voto por correo. Cuando llega una boleta completa, los funcionarios electorales escanean el código de barras para vincularlo con el votante correspondiente en el sistema. Las boletas duplicadas del mismo votante no serían reconocidas por el sistema. Además, los votantes deben seguir instrucciones específicas para devolver una boleta recibida por correo, como firmar una declaración jurada. Los funcionarios generalmente comparan la firma en la boleta con la del registro y pueden descartar las boletas con firmas que no coinciden.

Tendrían que copiarse perfectamente decenas de detalles gráficos, nombres de candidatos, sellos oficiales, casillas de verificación y códigos de barras en decenas de diseños diferentes de boletas, y eso sería para cada jurisdicción de Estados Unidos. Además de eso, la hipotética nación extranjera tendría que identificar a los votantes registrados (que aún no hubieran votado por correo) y falsificar sus firmas de alguna forma.

"¿Cuál sería la razón de una boleta falsa si se contaría solo si proviene de un votante real?", dijo Briffault. "No veo cómo una boleta falsa elude el proceso de verificación de votantes".

"Sobre el Green New Deal. Y no son dos mil millones o 20 mil millones, como dijiste, estoy hablando de 100 billones de dólares. Quieren derribar edificios y reconstruir los edificios. Quieren sacar del negocio a los aviones, a dos sistemas de automóviles, quieren eliminar hasta las vacas, ya sabes... Eso tampoco es cierto, ¿verdad?": Trump



Biden nunca ha apoyado el Green New Deal, y el resto también es falso. El Green New Deal es una resolución no vinculante de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (NY) y de otros demócratas que pide reducir las emisiones de carbono a cero durante 10 años mientras se hacen grandes inversiones en infraestructura ecológica.

Como descubrimos el año pasado, una hoja informativa de la oficina de Ocasio-Cortez decía que el plan requería un plazo de 10 años "porque no estamos seguros de poder deshacernos por completo de los gases de vacas y los aviones tan rápidamente". Prohibir las vacas y los aviones nunca estuvo en la resolución en sí, y Ocasio-Cortez se retractó de la hoja informativa y repudió los comentarios unos días después.

De hecho, la resolución pide que el gobierno trabaje en colaboración con los ganaderos para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero "tanto como sea tecnológicamente factible". Lo cual no viene al caso, porque Biden no es uno de los partidarios y su plan contra el cambio climático es más limitado y pide cero emisiones netas "a más tardar en el año 2050".





"Si miras lo que hemos hecho, yo lo cerré y dijiste: 'Es un xenófobo. Es un racista y un xenófobo'": Trump

El presidente afirma frecuentemente que tomó medidas enérgicas, que fueron criticadas, para detener la propagación del coronavirus. Los informes de noticias dicen que se mostró reacio a imponer la prohibición de viajes desde China a los ciudadanos no estadounidenses, alegando su relación con el líder chino Xi Jinping, pero sus principales asesores de salud lo instaron a tomar la medida.

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés), Alex Azar, les dijo a los periodistas el 7 de febrero: "Las restricciones de viaje que implementamos en consultas con el presidente fueron muy mesuradas e incrementales. Fueron las recomendaciones uniformes de los funcionarios de salud pública de carrera aquí en el HHS".

Cualquier crítica que haya habido fue difusa y relativamente acallada. Trump señala un comentario de Biden: "Éste no es el momento para que sea el historial de histeria y xenofobia ... y de sembrar el pánico de Donald Trump lo que nos guíe, en lugar de la ciencia".

Pero el hecho de si Biden estaba hablando específicamente sobre las restricciones de viaje de Trump está abierto a debate. No mencionó específicamente las restricciones de viaje desde China durante los comentarios, y desde entonces su campaña ha dicho que apoya la medida como una forma de ganar tiempo.

En cualquier caso, el virus ya se estaba propagando en Estados Unidos cuando se aplicaron las restricciones de viaje, y hay poca evidencia de que hayan salvado vidas, especialmente porque la administración Trump no estableció rápidamente un régimen de pruebas efectivo, como hicieron muchos otros países.





"Los precios de los medicamentos bajarán un 80% o 90%": Trump

Simplemente no hay evidencias que apoyen esta predicción ficticia. De hecho, los precios de los medicamentos con receta han aumentado un 3% desde el primer mes completo de Trump en el cargo hasta agosto, según el índice de precios al consumidor.

En 2019, descubrimos que los precios de los medicamentos genéricos con receta habían caído ligeramente durante el mandato de Trump, mientras que los medicamentos de marca se estaban volviendo más caros, según numerosos estudios.

Trump emitió una breve orden ejecutiva el 13 de septiembre indicándole al gobierno que experimentara con la forma en que Medicare les paga a las empresas farmacéuticas. Ha estado prometiendo varias iteraciones de esta idea durante casi dos años, y el Departamento de Salud y Servicios Sociales nunca ha propuesto reglas sobre cómo funcionaría dicha política.





"Nadie lo ha hecho. … Te daré un ejemplo. La insulina, va a ... estaba destruyendo familias, destruyendo gente. … Yo la he puesto tan barata, es como el agua. ¿Quieres saber la verdad? Tan barata": Trump



De hecho, los precios de la insulina siguen siendo relativamente altos para los pacientes a pesar de las frecuentes afirmaciones de Trump de que está bajando los precios de los medicamentos, con un costo de alrededor de $300 la ampolleta. Como explicó Stat News, la mayoría de los pacientes utilizan varias ampolletas al mes.

"Su idea de exigirles a los fabricantes de medicamentos que incluyan los precios de los medicamentos en los anuncios de televisión fue rechazada en los tribunales, y su administración ha cambiado varias veces de opinión en cuanto a su idea de eliminar los descuentos negociados entre los precios de los medicamentos y los intermediarios", dijo Stat News. "Sin embargo, Trump ha reducido los costos de la insulina para un pequeño subgrupo de personas mayores. En marzo, su administración anunció un plan para limitar lo que pagan las personas mayores en la farmacia a $35 al mes. Ese beneficio solo está disponible para una fracción de las personas mayores inscritas en ciertos planes de seguros privados muy caros".





"En cuanto a los incendios, se necesita gestión forestal además de todo lo demás, los suelos de los bosques están llenos de árboles, árboles muertos que llevan años y son como yesca y hojas y todo lo demás. Si tiras un cigarrillo todo el bosque se quema. … Pero también creo que tenemos que gestionar mejor nuestros bosques. Todos los años recibo la llamada. California se está quemando. California se está quemando. Si eso se limpiara, si se hiciera, si tuviéramos gestión forestal, buena gestión forestal, no estaríamos recibiendo esas llamadas. Ya saben, en Europa viven en sus ciudades de bosque. Las llaman ciudades de bosque. Mantienen sus bosques. Manejan sus incendios. Me reuní con el presidente de un país importante. Tienen una ciudad de bosque. Me dijo, señor, tenemos árboles que son mucho más... Que se incendian mucho más fácilmente que en California. No debería haber ese problema": Trump

Trump repitió una afirmación falsa de que las acumulaciones de hojas y troncos de árboles caídos son la causa principal de los enormes incendios forestales que azotan el norte y el centro de California, donde las autoridades dicen que cientos de miles de acres se han quemado debido a los recientes incendios forestales.

Investigadores académicos, bomberos, autoridades del estado de California y el primer ministro de Finlandia han quedado desconcertados por la afirmación de Trump. (Trump afirmó una vez que el líder finlandés le dijo que el rastrillaje asiduo era el secreto para evitar los incendios forestales, pero luego llegó la noticia de Helsinki de que el primer ministro nunca había dicho eso).

Un estudio de 2016 de los bosques del oeste de Estados Unidos publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos) reveló que "el cambio climático provocado por el hombre causó más de la mitad de los aumentos documentados en la aridez combustible desde la década de 1970 y duplicó el área acumulada de incendios forestales desde 1984".

"Estimamos que el cambio climático provocado por el hombre contribuyó a 4.2 millones [de hectáreas] adicionales de área de incendios forestales durante el período 1984-2015, casi duplicando el área de incendios forestales que se podría esperar si no existiera [el cambio climático]", escribieron los autores John T. Abatzoglou y A. Park Williams. "La variabilidad climática natural continuará alternando entre la modulación y el agravamiento de los aumentos antropogénicos en la aridez combustible, pero el cambio climático antropogénico ha surgido como un factor de una mayor actividad de incendios forestales y debe continuar siéndolo mientras el combustible no sea una limitante".





" No hay 100 millones de personas con afecciones preexistentes": Trump



Trump se equivoca.

Se estima que hay 102 millones de personas con problemas de salud preexistentes, según un informe de 2018 del grupo de consultoría Avalere . Pero dependiendo de dónde las personas saquen sus seguros, como la mitad de los estadounidenses que lo reciben de sus empleadores, las primas no necesariamente subirían para los 102 millones de personas si Trump lograra anular la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act).





"Tendré aproximadamente 300 jueces federales y jueces de tribunales de apelaciones, 300 y, con suerte, tres grandes jueces de la Corte Suprema. Ése es un récord que muy poca gente tiene. ¿Y saben cuál es una de las razones por las que tendré tantos jueces? Porque el presidente Obama y él me dejaron vacantes para 128 jueces. Cuando dejas el cargo, no dejas ningún juez": Trump

Hasta esta semana, Trump había nominado, y el Senado había confirmado, a 218 jueces federales. Obama no dejó 128 vacantes; la cifra fue de 105 , más un puesto vacante en la Corte Suprema.

El Líder de la Mayoría en el Senado, Mitch McConnell (Republicano por Kentucky) y el Senado bloquearon a los nominados de Obama en lugar de darles una audiencia, lo cual Trump nunca admite y, en cambio, sugiere falsamente que fue un error de Obama.





" Portland, el sheriff acaba de salir hoy y dijo 'yo apoyo al presidente Trump'": Trump

A los pocos minutos de la declaración de Trump, el sheriff corrigió la declaración del presidente.

"En el debate presidencial de esta noche, el presidente dijo que el "Sheriff de Portland" lo apoyaba. Como sheriff del condado de Multnomah, nunca he apoyado a Donald Trump y nunca lo apoyaré".





"Tuve que cerrar la mayor economía de la historia de nuestro país. Y, por cierto, ahora se está desarrollando de nuevo": Trump



Antes de que la pandemia de coronavirus cerrara negocios y disparara el desempleo, el presidente ciertamente podía presumir sobre la situación de la economía en sus primeros tres años como presidente. Pero se metió en problemas cuando intentó echar mano de los libros de historia para decir que era la mayor economía de la historia de Estados Unidos. Según casi cualquier parámetro importante, la economía durante el mandato de Trump no ha funcionado tan bien como durante los mandatos de los presidentes Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson y Bill Clinton.

El producto interno bruto creció a una tasa anual de 2.3% en 2019 , cayendo del 2.9% en 2018 y el 2.4% en 2017. Pero en 1997, 1998 y 1999, el PIB creció un 4.5%, 4.5% y 4.7%, respectivamente. Sin embargo, incluso ese período palidece en comparación con las décadas de 1950 y 1960. El crecimiento entre 1962 y 1966 osciló entre el 4.4% y el 6.6%. En los años de posguerra de 1950 y 1951, fue del 8.7% y el 8.0%, respectivamente. Mientras tanto, la tasa de desempleo alcanzó un mínimo de 3.5% durante el mandato de Trump , pero se redujo hasta un 2.5% en 1953. (Después de que el virus hundiera la economía, Trump reforzó aún más sus afirmaciones, a menudo alegando falsamente que había sido la mejor economía en la historia del mundo).





"No te fue muy bien con la gripe porcina ... la H1N1, fuiste un desastre": Trump

Es un misterio por qué Trump sigue calificando de "desastre" el manejo del brote de gripe porcina en 2009 por parte de la administración Obama. El manejo de Obama recibió muchos elogios en ese momento como la combinación correcta de medidas y mesura. El 26 de abril de 2009, cuando apenas se habían confirmado 20 casos de H1N1, y ninguna muerte, en todo el país, la administración Obama declaró la H1N1 una emergencia de salud pública. La administración rápidamente buscó fondos del Congreso, y recibió casi $8 mil millones.

Seis semanas después, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia. El 24 de octubre, después de que más de 1,000 estadounidenses murieran de H1N1, Obama declaró una emergencia nacional. La cifra estimada de muertes en Estados Unidos durante la epidemia de H1N1 fue de 12,469 entre abril de 2009 y abril de 2010, pero fue mucho menor que el pronóstico de 30,000 a 90,000 muertes que realizó en agosto de 2009 el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente.





"Eso lo dije sarcásticamente y lo sabes":Trump

Trump interrumpió con esto después de que Biden dijera que Trump había dicho que "quizás puedan inyectarse un poco de lejía en el brazo y eso lo solucionaría".

Trump habló muy en serio cuando hizo sus polémicos comentarios en abril, pero después de un revuelo, comenzó a hablar de "sarcasmo", generalmente junto con la idea de que estaba intentando incitar a los medios: "Yo les hice una pregunta sarcásticamente a periodistas como tú solo para ver qué pasaba".

Pero eso es simplemente un invento posterior a los hechos. "Veo que el desinfectante lo elimina en un minuto, un minuto", había dicho Trump mientras miraba directamente a Deborah Birx, doctora en medicina y coordinadora de respuesta al coronavirus, a quien se le notó visiblemente incómoda en ese momento. "¿Y existe alguna forma de hacer algo así mediante una inyección interna o casi una limpieza? Porque ven que se mete a los pulmones y causa mucho daño en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso".





"Dijeron que haría falta un milagro para recuperar la manufactura. He recuperado 700,000 empleos. Ellos no recuperaron nada. Ellos abandonaron la manufactura": Trump

Falso. En su punto más alto, se agregaron alrededor de 480,000 empleos en manufactura durante la administración Trump, no 700,000. La cifra neta ahora, en medio de la pandemia de coronavirus, es una pérdida de 252,000 empleos en manufactura durante el mandato de Trump. Obama asumió el cargo en medio de una recesión mundial. El sector manufacturero creció durante los últimos seis años de la administración Obama, después de fuertes pérdidas en los dos primeros. Al final, la cifra de empleos en manufactura no varió durante

el mandato de Obama.

Al afirmar que "dijeron que haría falta un milagro", Trump también está citando mal a Obama. En un foro con electores (town hall) de junio de 2016 Obama dijo que durante su mandato se crearon más empleos en el sector manufacturero que en cualquier otro momento desde la década de 1990, y añadió que algunos empleos en el sector manufacturero podrían recuperarse y alg unos han desaparecido debido a la automatización y otras tendencias económicas.

Obama señaló que Trump no fue muy específico sobre cómo impulsaría los empleos en la manufactura, excepto por su expresión de que "iba a negociar un mejor trato". Obama dijo: "Bueno, ¿exactamente cómo vas a hacer eso? ¿Qué vas a hacer exactamente? No hay respuesta a eso... ¿Qué varita mágica tienes? Y, por lo ge neral, la respuesta es que no tiene una respuesta".





"El hecho es que el crimen violento bajó un 17%, un 15% en nuestra administración. Ha aumentado durante su mandato": Biden

Biden no acertó con su tema de conversación habitual, por lo que esto resulta ser falso. Al hablar de su historial, a menudo menciona los delitos violentos. Pero cuando habla de Trump, habla de asesinatos. Esta presentación selectiva hace lucir favorablemente a Biden y desfavorablemente a Trump .

Como su fuente de datos sobre delitos violentos, la campaña de Biden señaló un informe de 2017 de nuestros colegas de FactCheck.org sobre estadísticas de la administración Obama. Citando al FBI, FactCheck.org dijo: "El número de delitos violentos por cada 100,000 habitantes fue casi un 16% menor en 2016 que en 2008, y la tasa de delitos contra la propiedad se redujo casi un 24%. Pero la tasa de homicidios no descendió en lo absoluto: fue de 5.4 por cada 100,000 habitantes, tanto en 2008 como en 2016".

Así que, si Biden comparara su historial en cuanto a asesinatos, no tendría mucho de qué presumir. No hubo ninguna mejora bajo el presidente Barack Obama.

En cuanto a las estadísticas hasta ahora en 2020, la campaña citó cálculos del analista especializado en delincuencia Jeff Asher, quien comparó los datos no ajustados por población de las 25 ciudades más grandes durante los primeros siete meses de este año con los primeros siete meses de 2019. El número de asesinatos aumentó un 26%, pero el número de crímenes violentos se ha mantenido esencialmente sin cambios.

En otras palabras, la crítica de Biden a Trump es errónea. Ha habido pocos cambios en los delitos vio

lentos durante el mandato de Trump.





"Hunter [Biden] fue expulsado del ejército. Fue expulsado, expulsado deshonrosamente por consumir cocaína": Trump

Hunter Biden fue dado de baja de la Reserva Naval después de no pasar una prueba de drogas, pero no expulsado deshonrosamente.





"Ucrania ... Con mil millones de dólares si no te deshaces del ... Está grabado": Trump

Con la interferencia de Biden, quien comenzó a intervenir diciendo "no es cierto", los espectadores podrían haberse perdido la crítica de Trump. Es familiar, pero falsa.

El papel de Biden en Ucrania y la participación de su hijo allí hacen de ésta una historia compleja. Trump ha utilizado varios elementos verdaderos para crear una apariencia de escándalo que se hizo eco entre sus partidarios y sembró dudas en las mentes de algunos votantes. Trump alegó que Biden había exigido una compensación de los ucranianos, la misma acusación que los demócratas lanzaron contra Trump. Pero en esencia, la historia de Trump fue ficticia: no hubo enjuiciamiento ni investigación del hijo de Biden, Hunter, y las acciones de Joe Biden en Ucrania fueron totalmente coordinadas con el Departamento de Estado y los aliados europeos de Estados Unidos.

He aquí lo que sucedió realmente: durante el segundo mandato de Obama, Biden estuvo a cargo de la cartera de Ucrania, y se mantuvo en estrecho contacto con el presidente del país, Petro Poroshenko. Las instrucciones de Biden eran convencer y presionar a Poroshenko para que hiciera reformas que los benefactores occidentales de Ucrania querían ver como parte de la salida de Ucrania de la órbita de Rusia. Pero los estadounidenses vieron un obstáculo a las reformas en la persona de Viktor Shokin, el principal fiscal ucraniano a quien Estados Unidos consideraba ineficaz y en deuda con Poroshenko y los oligarcas corruptos de Ucrania.

La embajada de Estados Unidos en Kiev propuso que Biden, durante su visita al país en 2015, utilizara una entrega pendiente de mil millones de dólares en garantías crediticias como palanca para forzar las reformas. Biden se dirigió al parlamento ucraniano, denunciando el "cáncer de la corrupción" en el país y criticando a la oficina del fiscal. Durante esa visita, Biden le dijo en privado a Poroshenko que se retendrían las garantías crediticias a menos que Shokin fuera sustituido. Después de repetidas llamadas y reuniones entre los dos hombres durante varios meses, Shokin fue destituido y se otorgaron las garantías crediticias.

Trump lo había entendido totalmente al revés. Biden estaba impidiendo la corrupción, no incitándola.

Pero Biden había exagerado lo sucedido. En un evento del Consejo de Relaciones Exteriores en enero de 2018, se jactó de haber despedido al fiscal ucraniano, reduciendo meses de diplomacia a apenas horas. "Me voy en seis horas", afirmó haber dicho Biden. "Si no despiden al fiscal, no van a recibir el dinero. Bueno, hijo de puta, lo despidieron".

Conforme se intensificaba la campaña presidencial de 2020, los aliados de Trump hicieron circular un video del alarde de Biden, haciéndolo parecer como un experto en chantajes. Mientras tanto, en 2014, Hunter Biden se unió a la junta directiva de Burisma, una compañía ucraniana de gas natural que era propiedad de un oligarca ucraniano, Mykola Zlochevsky. Hunter Biden mostró un juicio cuestionable al aceptar semejante puesto, mientras que su padre jugaba un papel importantísimo en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, y el posible conflicto de intereses estaba bien documentado en los informes de noticias en ese momento. Biden le había ofrecido ayuda estadounidense a Ucrania para aumentar su producción de gas, lo cual podía beneficiar a la industria energética del país.

Pero contrario a la teoría de Trump, no hubo ninguna investigación sobre Burisma; más bien, los fiscales ucranianos encabezados por Shokin en 2014 abrieron una investigación sobre Zlochevsky por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero luego los fiscales ucranianos dejaron inactivas las investigaciones, lo cual enfureció al Departamento de Estado de Estados Unidos. El embajador estadounidense dijo en 2015 que la mala gestión del caso era un ejemplo de la incapacidad de Ucrania para hacerles rendir cuentas a los funcionarios corruptos.

Años después de que Biden forzara la destitución de Shokin, el exfiscal se quejó, afirmando falsamente que fue destituido porque tenía a Burisma en la mira, una historia que difundió entre los aliados de Trump.

Este artículo fue publicado originalmente en Washington Post el 30 de septiembre de 2020.

