Departamento de Salud y Servicios Sociales

Secretario Xavier Becerra emprende gira nacional para destacar mejoras en servicios de salud para hispanos

Becerra emprenderá un Tour Nacional de la Salud Latina para destacar cómo el acceso de los hispanos a seguros y servicios de salud ha mejorado sustancialmente gracias a una política de mayor equidad bajo el gobierno de Joe Biden.

Video Xavier Becerra habla de las lecciones de sus padres que lo llevaron a ser secretario de Salud

El secretario de Salud y Servicios Sociales, Xavier Becerra, empezará una gira por el país para promover lo que la administración del presidente Joe Biden considera mejoras en la prestación de servicios de salud para las comunidades hispanas.

La gira ha sido bautizada Tour Nacional de Salud Latina y se realizará del 2 al 9 de abril, período durante el que Becerra visitará localidades en Florida, Colorado, Nuevo México y California. En ellas está acompañado por congresistas y autoridades locales.

El secretario Becerra destacará aspectos como la reducción de precios de los medicamentos en la que ha trabajado el gobierno de Biden, las inversiones en salud mental, investigación y tratamientos contra el cáncer, y mejoras en el alcance de la Ley de Salud Asequible, también conocida como Obamacare.

De acuerdo con datos del departamento de Salud (HHS, por sus siglas en inglés) en el período de inscripciones del mercado de seguros de salud de Obamacare 2023, el registro de latinos aumento en 103% respecto al 2020

En la actualidad, los hispanos representan el 28.2% de los inscritos, en parte gracias a los esfuerzos para promover los planes de salud entre la comunidad.

El HHS ha emprendido varias iniciativas notables para mejorar los servicios de salud para los latinos.

Además, en su gira, Becerra destacará el lanzamiento de servicios de texto y chat en español del 988, la Línea de Prevención de Suicidios y Crisis, y la ampliación de servicios de asistencia lingüística para personas con dominio limitado del inglés en todas las divisiones del departamento.

El HHS ha tomado medidas, a través de la Iniciativa de la Fuerza Laboral de Salud, para fortalecer la cartera de personal de atención médica, el reclutamiento y promoción profesional con un fuerte enfoque en la equidad y la competencia cultural.

