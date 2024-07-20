Quién es Usha Vance, la esposa india de JD Vance, el "heredero de MAGA" y candidato a vicepresidente de Donald Trump

Video ¿Quién es J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump?

Usha Chilukuri Vance, licenciada en Derecho en Yale, saltó a la fama esta semana después de que su marido, JD Vance, fuera elegido como compañero de fórmula de Donald Trump para los comicios de noviembre.

Chilukuri Vance, de 38 años, hija de inmigrantes indios, creció en San Diego, California. Su madre es bióloga y rectora de la Universidad de California en San Diego; su padre es ingeniero, según la campaña de Vance.

PUBLICIDAD

Recibió una licenciatura en la Universidad de Yale y una maestría en filosofía en la Universidad de Cambridge a través de la beca Gates Cambridge.

Trump anunció el lunes a través de su red social Truth Social que eligió al senador Vance como su compañero de fórmula en la contienda presidencial y muchos han visto su candidatura también como la designación de un nuevo heredero del movimiento de extrema derecha MAGA, que lidera el expresidente.

Durante la Convención Republicana, Chilukuri Vance fue la encargada de presentar a su esposo para que diera su primer discurso y aceptara su nominación como candidato a vicepresidente.

Vance pasó de ser un acérrimo crítico de Trump en sus inicios en la política a adoptar su retórica antiinmigrante y el discurso en torno a la falsedad impulsada por Trump de que él ganó los comicios de 2020.

¿

Cómo inició la relación de Usha Vance con JD Vance?

Después de Cambridge, conoció a su marido en Yale, donde ambos estudiaron Derecho. En sus memorias de 2016, 'Hillbilly Elegy', Vance dijo que los dos se conocieron a través de una tarea de clase, donde pronto “se enamoró” de su compañera.

“En un lugar que siempre me pareció un poco extraño, la presencia de Usha me hizo sentir como en casa”, escribió.

Ambos se graduaron de la Universidad de Yale en 2013 y se casaron al año siguiente. Vance y su esposa tienen su residencia en Cincinnati y tienen tres hijos: Ewan, Vivek y Mirabel.

En sus memorias, Vance atribuyó parte de su éxito y felicidad a su esposa.

PUBLICIDAD

“Incluso en mi mejor momento, soy una explosión retardada; puedo desactivarlo, pero sólo con habilidad y precisión”, escribió Vance. "No es sólo que he aprendido a controlarme, sino que Usha ha aprendido a controlarme".

Los vínculos de Usha Vance con Kavanaugh y Roberts

Después de graduarse, Chilukuri Vance pasó un año trabajando para Brett Kavanaugh cuando se desempeñaba como juez de un tribunal de apelaciones en Washington, seguido de un año como asistente legal del presidente del organismo judicial John Roberts.

Ambos forman parte de la mayoría conservadora de la Corte Suprema, antecedente ha generado algunas reacciones de inquietud entre analistas.

Por ejemplo, el historiador Michael Harriot escribió en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que el vínculo previo entre Chilukuri Vance y los jueces podría ser clave en los comicios.

“¿La esposa del candidato a vicepresidente de Trump trabajó para el presidente de la Corte Suprema John Roberts y para Brett Kavanaugh? Estoy seguro de que eso no importará en una elección disputada”, escribió en tono irónico.

Usha Vance se separa de despacho privado

Tras su colaboración con Kavanaugh y Robert, se convirtió en abogada litigante del bufete de abogados Munger, Tolles and Olson en sus oficinas de San Francisco y DC.

La mujer dejó el bufete de abogados donde trabajaba poco después de que su marido fuera elegido compañero de fórmula de Trump.

"Usha nos ha informado que ha decidido dejar la empresa", dijo Munger, Tolles & Olson en un comunicado. "Usha ha sido una excelente abogada y colega, le agradecemos sus años de trabajo y le deseamos lo mejor en su futura carrera".

PUBLICIDAD

Los registros de votantes muestran que, en 2022, Chilukuri Vance era una republicana registrada en Ohio y votó en las primarias republicanas de ese año, la misma elección en la que su marido consiguió su escaño en el Senado.

Fuera del trabajo, formó parte de la junta directiva de la Sinfónica de Cincinnati desde septiembre de 2020 hasta julio de 2023.

Mira también: