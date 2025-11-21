Cambiar Ciudad
Donald Trump

Marjorie Taylor Greene anuncia que renunciará al Congreso en enero, en un giro inesperado tras su reciente pelea con Trump

La representante Marjorie Taylor Greene, otrora aliada de Donald Trump con quien se distanció a raíz de la solicitud para la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein, anunció este viernes que renunciará al Congreso en enero próximo.

"Renunciaré a mi puesto, siendo mi último día el 5 de enero de 2026", escribió Taylor Greene en un extenso comunicado en redes sociales.

Información en desarrollo

