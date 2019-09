Trump usa un mapa de la trayectoria de Dorian alterado con un sharpie para no admitir que se había equivocado

Solo 20 minutos después, el Servicio Meteorológico Nacional en Birmingham, Alabama, tuiteó : “Alabama NO verá ningún impacto de #Dorian. Repetimos, no se sentirán los impactos del huracán #Dorian en todo Alabama. El sistema permanecerá demasiado al este”.

Trump sin embargo no se retractó. De hecho, este miércoles redobló y llegó más lejos que en otras ocasiones en las que ha tergiversado la verdad: usó uno de los mapas de los pronósticos originales del gobierno que no mostraba a Dorian sobre Alabama, pero con un círculo dibujado con un sharpie sobre el estado.

Según el diario The Washington Post , cuando se le preguntó sobre el mapa manipulado más tarde el miércoles, Trump dijo que sus informes habían incluido un "95% de probabilidad" de que Alabama fuera golpeado. Según una reportera de la Casa Blanca de CNN , el presidente insistió en que hay "otros mapas mejores" que muestran que Alabama estaba en el área de peligro, pero no hay ninguna confirmación de que esto sea cierto.

No es claro si Trump mismo lo dibujó o si fue uno de sus colaboradores. Cuando los reporteros le preguntaron al respecto, el presidente respondió, "Yo no sé, no sé, no sé".