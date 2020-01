Trump se convierte en el primer presidente en asistir a la marcha contra el aborto en Washington

"Los niños no nacidos nunca han tenido un defensor tan firme en la Casa Blanca", proclamó Trump ante un mar de simpatizantes que le jaleaban, algo poco habitual en un Washington abrumadoramente demócrata e inmerso estos días en el juicio político al presidente.

"(Los demócratas) vienen a por mí porque estoy luchando por ustedes, estoy luchando por aquellos que no tienen voz. Y ganaremos, porque sabemos cómo ganar", sentenció.

"Desde que llegué al poder, he tomado medidas históricas para apoyar a las familias estadounidenses y proteger a los no nacidos", aseguró Trump, quien no se olvidó de recordar que ha batido récords a la hora de nominar a jueces conservadores que pueden otorgar victorias a los antiabortistas en los tribunales.