Donald Trump

Cómo la "venganza" de Trump contra sus enemigos políticos comenzó a solo días de su toma de posesión

El presidente Donald Trump, quien al finalizar su primer mandato exigió un nivel de protección similar al de un presidente en funciones, retiró las escoltas federales que protegían a cuatro exfuncionarios de su primer gobierno convertidos en críticos, sobre quienes pesan amenazas contra sus vidas.

Por:
Univision
Video Biden indulta de forma preventiva al doctor Anthony Fauci y a Mark Milley

Durante los primeros cuatro días de su segundo gobierno, el presidente Donald Trump retiró las escoltas de seguridad que protegían a algunos funcionarios y asesores de su primer gobierno, convertidos en críticos de su gestión, a pesar de la existencia de amenazas contra sus vidas consideradas creíbles por el gobierno anterior.

Entre el martes y el viernes Trump, quien durante la campaña electoral invocó en repetidas ocasiones amenazas de venganza contra sus enemigos, revocó las escoltas oficiales que protegían a su exconsejero de seguridad nacional John Bolton, a su exsecretario de Estado Mike Pompeo, al ex representante especial de Estados Unidos para Irán Brian Hook, y al exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Dr. Anthony Fauci.

Según declaró Bolton en una entrevista reciente citando a funcionarios de inteligencia, el nivel de las amenazas actuales en su contra “sigue siendo el mismo que en 2022”.

Después de su salida del gobierno, Bolton se convirtió en un fuerte crítico de la gestión de Trump. En sus memorias dice que “Trump no es apto para ser presidente”, y los acusa de no tener “una filosofía política ni una perspectiva política coherentes” y de ser un hombre “completamente egoísta que castigará a sus enemigos personales y apaciguará a adversarios como Rusia y China”.

Los casos de Pompeo y Hook son menos claros. En el período previo a las primarias de 2024 en las que consideró participar, Pompeo dijo que los votantes querían soluciones y “no tuits”, pero luego decidió respaldar a Trump en 2024 y no ha vuelto a criticarlo desde entonces.

Según The New York Times, Trump se niega a trabajar con nadie que haya trabajado con Pompeo en su primer mandato.

Esta semana despidió a Hook como designado presidencial para el Centro Internacional de Académicos Woodrow Wilson en una publicación en las redes sociales.

El caso de Fauci es muy distinto, ya que las amenazas contra su vida no vienen de Irán, sino de los partidarios de Trump.

La amenazas contra Fauci comenzaron desde que el entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, cuya presencia junto a Trump se hizo un hábito al comienzo del brote de covid-19, se volvió crítico del presidente después de que este comenzó a socavar las directrices de salud pública para complacer a sus seguidores.

Desde entonces, Fauci ha enfrentado amenazas regulares a su vida y ha recibido protección federal durante años.

Cómo justifica Trump el retiro de las escoltas a los exfuncionarios

amenazados

Los expresidentes y sus cónyuges, son los únicos exfuncionarios gubernamentales a quienes el estado les concede protección continua automáticamente.

El resto de los altos exfuncionarios con protección gubernamental cuentan con ella solo si la comunidad de inteligencia concluye que existen amenazas creíbles contra sus vidas como consecuencia de su desempeño mientras formaban parte del gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, son revocables.

A la pregunta de un reportero de la Casa Blanca el jueves sobre el retiro de las escoltas de los exaltos funcionarios, Trump dijo que “cuando tienes protección, no puedes tenerla por el resto de tu vida”y luego añadió que “todo conlleva riesgos”.

En declaraciones a los periodistas en Carolina del Norte el viernes, Trump añadió que no se sentiría responsable si los exfuncionarios del gobierno sufrieran algún daño.

Cuando se le preguntó sobre los casos particulares de Fauci y Bolton, Trump dijo que habían ganado mucho dinero y “pueden contratar su propia seguridad”.

Una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar de cuestiones de seguridad delicadas, dijo a The Associated Press que la escolta de seguridad federal de Fauci finalizó el jueves y que desde entonces ha contratado seguridad privada.

Con información de The Associated Press.

Vea también:

Video Obispa que le pidió a Trump "misericordia" para inmigrantes indocumentados dice que no se disculpará
