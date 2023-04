El exsecretario de Estado Mike Pompeo dice que no se postulará para la presidencia en 2024

“ No es el momento adecuado para mí y mi familia”, dijo Pompeo en un comunicado publicado más tarde en Twitter. “En cada etapa de mi servicio público, como soldado, como miembro de la Cámara de Representantes de EEUU y luego como Director de la Agencia Central de Inteligencia y como su Secretario de Estado, he tenido la suerte de tener la oportunidad de hacer avanzar a Estados Unidos de una manera que se adapte a la época y al momento. Este no es ese momento ni ese momento para que yo vuelva a buscar un cargo electo”.