El plan de Donald Trump para un desfile militar el 14 de junio de 2025, oficialmente para celebrar el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos y que coincide con el 79º cumpleaños del presidente, es otra señal más de su afinidad por líderes y regímenes autoritarios.

Aunque el desfile, que incluirá 6,000 soldados, 150 vehículos militares y 50 helicópteros — y que cerrará temporalmente el Aeropuerto Nacional Reagan y costará más de 45 millones de dólares — es oficialmente para celebrar a las fuerzas armadas, la idea es pura Trump.

Cuando se le preguntó sobre su deseo de realizar el desfile, el presidente explicó su razonamiento.

“Nosotros tuvimos más que ver con ganar la Segunda Guerra Mundial que cualquier otra nación. ¿Por qué no tenemos un Día de la Victoria? Así que vamos a tener un Día de la Victoria para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial.”

Mientras que los grandes desfiles militares en Washington D.C., salvo inmediatamente después de una gran victoria militar, son en gran parte sin precedentes, hay otra ciudad estadounidense que tiene una tradición mucho más rica de desfiles. Esa ciudad es Nueva York.

Trump vs. Nueva York

Nueva York es una ciudad de desfiles. También es una ciudad con la que Trump tiene una relación larga y compleja.

Trump nació en Nueva York y comenzó allí su carrera empresarial. Antes de ser político o incluso una estrella de reality shows, fue una figura habitual en los tabloides neoyorquinos. Sus matrimonios, divorcios, vida amorosa y éxitos y fracasos empresariales aparecían en más titulares de los que se pueden contar desde principios de los años 80, pero Trump siempre fue presentado como una figura payasesca, aunque muy rica.

En esos años, que se extendieron hasta la primera década de este siglo, los medios locales siempre lo mostraban como ostentoso, ruidoso y no tan hábil en los negocios como él afirmaba — de ahí la cobertura de sus bancarrotas.

Mientras que gran parte del país compró la narrativa de Trump como un empresario brillante rodeado de mujeres hermosas, personal dedicado y celebridades aduladoras, muchos neoyorquinos nunca lo hicieron.

Los neoyorquinos, yo incluido, recordaban a un Trump anterior que casi llevó el negocio familiar a la ruina durante muchos años. No obstante, Nueva York siempre ha sido importante para Trump. Aunque él sigue siendo un tipo que prefiere un buen bistec con kétchup, mientras que Nueva York es una ciudad de dumplings, bagels con salmón, arroz con pollo o incluso caviar, Trump aún mantiene una conexión con esta ciudad y quiere ser celebrado aquí.

Políticos, héroes y confeti

Y la ciudad celebra con grandes desfiles que honran desde campeonatos deportivos, que solían ser mucho más frecuentes para los equipos de Nueva York, hasta la victoria de Estados Unidos en guerras, la más reciente tras la primera Guerra del Golfo en 1991. Además, Nueva York tiene desfiles para muchos de los cientos de grupos étnicos que conforman la ciudad.

Durante décadas, el Día de Acción de Gracias, mientras asan el pavo, preparan el relleno y ultiman los preparativos para la tradicional cena, millones de estadounidenses han visto el desfile de Acción de Gracias, que siempre se celebra en Manhattan y a menudo se llama desfile del Día de Macy’s porque Macy’s ha patrocinado el evento durante mucho tiempo.

En muchos de los legendarios desfiles de Nueva York, incluyendo los que celebran el orgullo LGBTQ+, el Desfile del Día de Puerto Rico, el Día de San Patricio, el West Indian American Day y otros, los políticos marchan, a menudo al frente, junto a sus electores.

Algunos, como el desfile de Acción de Gracias, tienen sus propios rituales, como ver cómo se inflan los globos detrás del Museo Americano de Historia Natural la noche antes del Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, el tipo de desfile más famoso en Nueva York es el desfile con confeti (ticker-tape parade). Originado en los días en que el papel, no las computadoras, dominaba los pisos de bolsa y oficinas, la gente arrojaba confeti y otros papeles por las ventanas mientras el desfile pasaba por el Distrito Financiero, que llegó a conocerse como el Cañón de los Héroes.

No todos los desfiles de Nueva York son iguales. Algunos, como el desfile de Acción de Gracias, son simplemente festivos y alegres. Los desfiles con confeti honran a individuos o grupos que han logrado algo significativo, como llegar a la Luna o ganar el Super Bowl. Pueden reconocer a importantes invitados y dignatarios extranjeros, mientras que otros desfiles celebran las contribuciones de diversos pueblos o grupos de neoyorquinos.

Pero los neoyorquinos nunca hacen desfiles para sus políticos y suelen preferir tambores y carrozas en lugar de tanques y soldados en estos eventos.

No hay confeti para Trump

Aunque hay desfiles para todo tipo de personas y eventos en Nueva York, nunca ha habido un desfile allí para Donald Trump. Hubo una gran fiesta callejera en la ciudad cuando se anunció que Trump había perdido las elecciones de 2020.

Aunque Trump cambió su residencia principal a Florida en 2019, fue neoyorquino durante muchos años y, como muchos residentes de larga data, tuvo la oportunidad de ver a muchos héroes — Mickey Mantle, John Glenn, Tom Seaver, Derek Jeter, Eli Manning, Nelson Mandela, veteranos de guerra estadounidenses, numerosos líderes extranjeros y muchos otros — homenajeados con un desfile por el Cañón de los Héroes. Jeter fue celebrado cinco veces, John Glenn y Mickey Mantle dos.

Es imposible saber las motivaciones de Trump para impulsar el desfile en la capital del país. Pero también sabemos que es un hombre que se tiene en alta estima y anhela atención pública. Probablemente nunca tendrá un desfile en su antigua ciudad natal, así que Washington debe ser lo siguiente mejor.

La nueva fijación de Trump por los desfiles subraya su relación de amor y odio con Nueva York.

Nueva York es la ciudad que lo hizo famoso y que hizo muy rica a su familia, principalmente por el trabajo de su padre. También es la ciudad que lo ha rechazado repetidamente. Es el lugar de algunos de sus peores negocios inmobiliarios, donde la comunidad empresarial perdió la paciencia con sus payasadas y su negativa a pagar a los contratistas, y donde tres veces los votantes se volcaron en gran número en su contra.

Un desfile en Washington, D.C., celebrando a un neoyorquino poco apreciado que hace años se mudó a Florida, es una pálida imitación del Cañón de los Héroes, donde los neoyorquinos honran a líderes queridos, héroes de guerra, exploradores y sus estrellas deportivas favoritas. Pero es todo lo que Trump tiene.

* Lincoln Mitchell E s profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

